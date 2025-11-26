Slušaj vest

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno i hladnije, ujutro i pre podne mestimično s kišom, a posle podne i uveče kiša se očekuje uglavnom u južnim i jugoistočnim, a u toku noći ponegde i u centralnim krajevima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće umeren zapadni i severozapadni, a na jugu ujutro i pre podne južni i jugozapadni vetar, posle podne u slabljenju. Jutarnja temperatura od tri do 11, najviša dnevna od sedam na severu do 14 stepeni na jugoistoku. U toku noći temperatura u daljem padu, pa se na zapadu i jugozapadu, kao i u planinskim predelima južne Srbije, očekuje sneg.

U Beogradu će biti pretežno oblačno i hladnije, ujutro i delom pre podne s kišom uz umeren zapadni i severozapadni vetar, koji će posle podne biti u slabljenju. Temperatura u toku dana bez većeg kolebanja, od šest do osam, uveče u daljem padu.

Vreme narednih dana

U četvrtak i petak oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača. Susnežica i sneg se očekuju ponegde i u nižim predelima zapadne, centralne i južne Srbije uz lokalno formiranje manjeg snežnog pokrivača. Najmanje padavina se očekuje na severu, gde će u četvrtak biti uglavnom suvo.

U subotu postepeni prestanak padavina.