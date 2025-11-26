Svi putevi prohodni i bez snega: Oprez zbog magle, poledice i mogućih odrona,
Posle hladnog jutra, na putevima u planinskim predelima i na deonicama pored reka zbog prisutne magle, sumaglice i vlažnih kolovoza postoji veća opasnost od proklizavanja točkova, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Vozače će u dnevnim satima pratiti bolji uslovi za vožnju, navode iz AMSS-a i apeluju na sporiju vožnju i na brojnim deonicama puteva koje prolaze kroz useke i klisure, zbog mogućih odrona.
Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima, navode iz JP "Putevi Srbije".
Napominju da na teritoriji opštine Zaječara ima sitnih odrona duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, a najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura).
Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.
Na putevima van gradova vozače očekuje umeren intezitet saobraćaja, ali i dosta izmena u saobraćaju zbog aktuelnih radova.
Prema podacima Zimske službe JP „Putevi Srbije“ 2025/26. u 4.58 časova, najopterećeniji putni pravci I prioriteta održavanja su prohodni i nema snega, kao i državni putevi II prioriteta i putni pravci III prioriteta održavanja. Nema zabrana za šlepere i kamione sa prikolicom na putnim pravcima.
Oprez zbog magle
Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.
Magle ima na sledećim putnim pravcima:
I B-35 Knjaževac - Tresibaba
I B-36 Paraćin - prevoj Čestobrodica
I B-36 prevoj Čestobrodica - Boljevac
II A-161 Žagubica - Crni Vrh - Borsko jezero
Prema informacijama Uprave granične policije Srbije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. Na teretnim terminalima, na izlazu, na graničnim prelazima Horgoš i Kelebija vozila se zadržavaju tri sata, na Batrovcima devet sati, a na Šidu pet sati. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.
JP "Putevi Srbije" savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo.