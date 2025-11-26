Slušaj vest

Hladnije vreme očekuje se do nedelje, ali prava zima još nije stigla, izjavio je meteorolog Nedeljko Todorović. Ističe da će narednih dana maksimalna temperatura biti od dva do pet stepeni, a sneg se očekuje u planinskim i brdsko-planinskim predelima, dok su u Beogradu male verovatnoće za sneg.

Utisak lepog jesenjeg dana juče je kvario jak vetar koji je povremeno imao i snažne udare. Tokom noći temperatura je pala, počela je da pada kiša i na zapadu i jugozapadu, a u planinskim predelima očekuje se sneg.

Meteorolog Todorović rekao je da je jutros počeo da pristiže hladniji vazduh, što se osetilo u Beogradu, a u narednim satima takvo vreme biće i u gradovima južno od prestonice. Kiša će padati još danas u južnim i centralnim delovima zemlje. Severozapadni vetar pojačava utisak hladnijeg vremena.

"Hladno vreme očekuje se u četvrtak, petak, subotu i nedelju, ali ne dovoljno hladno da kažemo da je to zima. Biće i kiše i snega, više padavina na jugoistoku, a u Vojvodini i na području Beograda znatno manje. Sneg će padati u planinskim predelima, gde će se stvoriti manji snežni pokrivač: na zapadu i jugozapadu između pet i 10 centimetara", ističe meteorolog.

Prema njegovim rečima, sneg se očekuje i u niskim brdsko-planinskim predelima, dok je u Beogradu vrlo mala verovatnoća za sneg, eventualno u četvrtak i petak, u višim delovima grada, i to na kratko.

Todorović ističe da će maksimalna temperatura narednih dana, do nedelje, biti između dva i pet stepeni.