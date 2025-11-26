Slušaj vest

Ana Radović (20) nestala je 23.11. kada je sa Zlatibora krenula u Beograd na fakultet. Poslednji put, sa njom se čuo brat, a poziv se dogodio u 18.45 sati. Nakon poziva, Ana je, prema rečima oca, bila dostupna još 14 sati, a potom se telefon ugasio i porodica od tada više nema nijedan trag o tome gde se devojka nalazi.

Poslednji put da ju je neko od bližnjih čuo

Ana je nestala kada je sa Zlatibora krenula u Beograd pre tri dana, a poslednji poziv imala je sa bratom kada je bila u blizini Čačka. Poziv se dogodio u 18.45, a kako kaže njen otac Miloš, to je bio poslednji put da ju je neko od bližnjih čuo.

"Nakon toga telefon joj je bio dostupan još 13-14 sati, a onda je postala nedostupna. Mislim da je verovatnoća da je doživela saobraćajnu nesreću mala", dodaje njen otac.

Kako kaže, iz policije mu je rečeno da na dan njenog nestanka nije prijavljena nijedna saobraćajna nesreća.

Ana Radović

Otac moli za pomoć

On apeluje na sve građane koji imaju bio kakvu informaciju o Ani ili su je videli da se odmah jave najbližoj policijskoj stanici.

"Svaka pomoć u ovom trenutku nam je dobrodošla", rekao je neutešni otac.

Policija pretražuje Moravu i Međuvršje

Podsetimo, u okolini Čačka policija pretražuje Moravu zbog prijave da je automobil juče sleteo u jezero Međuvršje. Za sada ne postoje zvanične potvrde o tome da su ova dva slučaja povezana.

Vatrogasci spasioci i ronioci Žandarmerije detaljno pretražuju Moravu i jezero Međuvršje između Čačka i Užica, zbog sumnje da je auto sleteo sa puta. Navodno, ispituje se da li bi u tom vozilu mogla biti devojka sa Zlatibora čiji je nestanak prijavila njena majka.

U skladu sa svim tim informacijama, policija detaljno sprovodi pretragu i istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti nestanka devojke, ali i navodnog sletanja sa puta jednog vozila.

Za sada ceo slučaj ima mnogo pitanja na koja pokušavaju da odgovore policija i Osnovno javno tužilaštvo u Užicu. Ono što je za sada jedino poznato, jeste da je prijavljen nestanak devojke.

- Policija postupajući po toj meri preduzima potragu za njom i u toku je operativni rad i analiza baznih stanica - kaže izvor.