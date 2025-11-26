Slušaj vest

U Republici Srbiji, u periodu januar-oktobar 2025. godine, beleži se pad živorođenih od 1.469 odnosno za 2,9 odsto, kao i pad umrlih od 3.104 ili za 3,8 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne godine, objavio je Republički zavod za statistiku.

U Republici Srbiji, u periodu od januara do oktobra 2025. godine, broj živorođenih je 48.701.

U odnosu na isti period prethodne godine, kada je broj živorođenih iznosio 50.170, beleži se pad od 1.469 odnosno za 2,9 odsto, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

Broj umrlih u Republici Srbiji u periodu januar-oktobar 2025. godine je 78.343 i, u poređenju sa istim periodom prethodne godine, kada je broj umrlih iznosio 81.447, beleži se pad od 3.104 ili za 3,8 odsto.

U saopštenju je navedeno da su prikazani prethodni rezultati o živorođenim i umrlim nakon upisa činjenice rođenja i smrti u matične knjige rođenih i umrlih, a podaci su prikazani prema mesecu registracije, tj. mesecu upisa u matične knjige rođenih i umrlih u 2024. i 2025. godini.

Kurir/ Blic