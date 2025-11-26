Slušaj vest

Karcinom prostate se godišnje dijagnostikuje kod 1,4 miliona osoba u svetu, a odnese 375.000 života. U Evropi je on najčešće dijagnostikovan i treći uzrok smrti od raka kod muškaraca.

Isti je slučaj i u Srbiji, gde muškarci prednjače i po obolevanju i po umiranju, a među prva tri je upravo maligni tumor prostate.

Muškarci u Srbiji najviše obolevaju od raka bronha i pluća, na drugom mestu je rak debelog creva i rektuma, a na trećem maligni tumor prostate.

U Srbiji se godišnje rak prostate dijagnostikuje kod više od 3.100 osoba. Od njega obolevaju ljudi stariji od 40 godina, ali je na sreću veoma redak između 40. i 50. godine života, dok se sa starenjem učestalost povećava, objasnio je nedavno za Blic načelnik Kliničkog odeljenja za urologiju u Kliničko bolničkom centru Zvezdara dr Goran Savić.

Lokalizovani rak prostate, koji se nije proširio, obično ne daje nikakve simptome.

Sa druge strane, lokalna progresija može uzrokovati:

poremećaje mokrenja

erektilnu disfunkciju

retenciju - nemogućnost mokrenja

bol ili pojavu krvi u mokraći - hematurija

Svi ovi simptomi ne znače da osoba ima rak prostate, s obzirom na to da se iste ili slične tegobe javljaju i zbog drugih zdravstvenih stanja, kao što je benigna hiperplazija prostate (uvećana prostata).

- U jednoj prostati često zajedno postoji i benigno uvećanje prostate i karcinom prostate. Pacijent se često javlja zbog simptoma benignog uvećanja prostate a lekarskim pregledom, testovima i biopsijom se otkriva prisustvo raka u prostati - objasnio je dr Goran Savić.

Bol u nogama kao simptom raka prostate

Kada rak prostate dostigne uznapredovali stadijum, može da metastazira. To znači da se širi na druge delove tela, kao što su kosti, putem limfnog i krvnog sistema. Kada se proširi dalje od početnog mesta, može da izazove razne simptome, uključujući i bol u nogama.

Nekoliko faktora može da dovede do toga da osoba sa rakom prostate oseti bol u nogama. Bol može da bude uzrokovan stanjem koje se naziva limfedem. Limfni sistem tela je mreža cevi i limfnih čvorova, koji filtrira tečnost u telu i pomaže u borbi protiv infekcija.

Predeo prepona, koji je blizu prostate, sadrži mnogo limfnih čvorova. Ako rak prostate dostigne stadijum u kome se širi putem limfnog sistema, može da dospe do prepona, da izazove bol i oticanje. Ćelije raka mogu da blokiraju protok limfne tečnosti, što dovodi do njenog nagomilavanja i oticanja nogu.

Blokadu i oticanje u limfnom sistemu mogu da izazovi i tretmani kao što je radioterapija.

Pored toga, bol u nogama može da se javi kada se rak proširi na kosti. Uznapredovali stadijum raka prostate često se širi na kosti, što može da dovede do bolova, preloma i povećanog rizika od smrtnog ishoda.

Kada se obratiti lekaru

Ako osoba pokazuje bilo kakve znake raka prostate, uključujući neobjašnjiv bol u nogama, treba da zakaže pregled kod lekara.

Simptomi zbog kojih je važno da se osoba obrati zdravstvenom radniku uključuju:

bol u leđima, kukovima ili karlici

probleme sa postizanjem ili održavanjem erekcije

krv u spermi ili urinu

gubitak telesne težine bez jasnog razloga

Tokom fizičkog pregleda, lekar će da proveri prostatu kako bi se utvrdilo da li postoji uvećanje ili upala usled infekcije ili raka.