- Obaveštavamo koleginice, kolege i javnost da će komemoracija povodom smrti novinara i urednika Slobodana Arežine biti održana u četvrtak, u 11.00 časova, u Prostoru "Miljenko Dereta” u Beogradu. Na komemoraciji će se kolege, prijatelji i saradnici oprostiti od Slobodana Arežine, dugogodišnjeg člana NUNS-a i aktivnog učesnika u radu upravljačkih tela Udruženja, koji je svojim profesionalnim radom i ličnim integritetom ostavio dubok trag u srpskom novinarstvu - navodi se u saopštenju i dodaje da će sahrana biti u petak, na Novom groblju u Beogradu: