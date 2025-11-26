Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski izjavila je danas da će prvi sastnak radne grupe, koja će raditi na izradi Nacrta Zakona roditelj - negovatelj, da bude održan do prve polovine decembra i da se nacrt zakona očekuje do početka februara.

Ona je istakla da će Ministarstvo učiniti sve da što pre stigne do predloga nacrta zakona i da odmah ide na Vladu, a zatim i u Narodnu skupštinu.

"Duboko verujem da ćemo kod toga postići društveni konsenzus, ali hoću da upozorim na kusa rešenja koja mogu da proizvedu ozbiljnu diskriminaciju. To je mnogo osetljivo područje. Taj zakon, koji tretira određenu populaciju, jednu temu, mnogo je kompleksan. I budemo li jedno slovo omanuli, možemo da proizvedemo još veći problem, nego što je to bio slučaj u prethodnom periodu", istakla je Stamnekovski za TV Prva.

Foto: Printscreen/TV Prva

Ona je dodala da će radna grupa svakodnevno podnositi izveštaje široj populaciji.

"Biće efikasna radna grupa. Mi ćemo svakodnevno podnositi izveštaje široj zainteresovanoj populaciji šta se dešava. I trudićemo se da do kraja januara, do početka februara, mi kao radna grupa obavimo naš posao. I nakon toga da to ide na Vladu. Onda očekujemo podršku svih majki da pospešimo sve institucije da što pre stavimo to na dnevni red", rekla je Đurđević Stamenkovski.

O budžetu

Ona je dodala da su bužetski efekti veliki i da Ministarstvo nastoji da sa jedne strane zaštiti i obuhvati što veći broj roditelja koji bi ostvarili pravo na status roditelja-negovatelja, a da sa druge strane država isprati te mogućnosti.

Ona je podsetila da se u Narodnoj skupštini pred narodnim poslanicima nalazi predlog budžeta za 2026. godinu.

"Konkretno, u našem Ministarstvu, mi smo zahtevali 11 milijardi veći budžet, nego što je to bio slučaj 2023. godine. I naši predlozi, pošto su bili i utemeljeni i argumentovani, su podržani od strane predstavnika Vlade i Ministarstva finansija. I očekujemo da će za taj budžet glasati i narodni poslanici", kazala je Đurđević Stamenkovski.

Ona je istakla da je 90 odsto budžeta Ministarstva koje vodi usmereno na prava.

"Dakle, preko 130 milijardi isplaćuje se za podršku porodici, za zaštitu roditeljstva, zaštitu materinstva, dečiji i roditeljski dodatak. I to su sve načini kako da osnažimo porodicu. Konkretno, ova populacija suočava se sa izazovom koji je zaista ozbiljan. I mi smo tokom prethodnog perioda održavali sastanke sa njima, a posebno tu želim da naglasim da smo mi na sastanke pozvali sve majke i sva udruženja koja su se obratila Ministarstvu tokom prethodnih nekoliko meseci, zato što nismo želeli da pravimo bilo kakvu selekciju. I prvi naš susret trajao je više od četiri sata. Mislim da smo na tom sastanku razrešili brojne dileme", zaključila je Đurđević Stamenkovski.