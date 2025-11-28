Slušaj vest

Post na vodi, ulju i ribi nisu isto. Dok se post na vodi smatra najstrožim, post na ulju donosi olakšanje, a riba predstavlja najlakšu formu posta. Upravo razumevanje ovih razlika pomaže vernicima da pametno izaberu meru kojom mogu da izdrže ceo Božićni post koji je počeo danas i traje narednih 40 dana.

Više o tome govorila je veroučiteljka Andrea Kereš na svom Instagram profilu.

- Božični post počinje 28. novembra, završava se 7. januara, dakle traje 40 dana, ali nije strog kao Vaskršnji post. Možemo da postimo na vodi, ulju ili ribi. Najteža opcija je na vodi, najlakša je na ribi. Ulje je negde između. A kako mi treba da postimo u ovaj post? Ne treba da postite previše strogo jer nije poenta da uzmete prevelik teret i da odustanete posle nedelju dana. Naročito ako postite prvi put - naglasila je ona.

Istakla je da je poenta da pronađete svoju meru.

- Vremenom kada osetite da vam je taj teret lak, malo pojačajte izazov. Ako se ispostavi da vam je opet preteško, odete korak nazad i prosto balansirate. A ako niste sigurni šta je najbolje u vašem slučaju, svakako se konsultujte sa sveštenikom - rekla je veroučiteljka.

Post nije samo uzdržavanje od mrsne hrane, nego i od svih strasti i poroka.

- Dok treniramo samokontrolu, jačamo i duh molitvom, duhovnim sadržajem i redovnom odlasku u crkvu na liturgiju i ostale službe (koliko možemo zbog obaveza naravno). Božićni post bi trebao da se posti na ulju svim danima, sem sredom i petkom, i na Badnji dan (kada postimo na vodi), a ribu jedemo vikendom i na praznik Vavedenja - napomenula je.

Ukoliko ova predložena pravila ne možete da ispratite, pričajte sa sveštenikom kako biste post prilagodili sebi, jer nismo svi isti.

- Post “na vodi” znači da jedemo posnu hranu koju pripremamo bez ulja (i ribe). Post “na ulju” znači da možemo da pripremamo posnu hranu na ulju (ali ne jedemo ribu), a post “na ribi” znači da tih dana možemo da jedemo i ribu (najlakši oblik posta) - objasnila je.