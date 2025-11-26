Slušaj vest

Zemlje poput Italije, Francuske, Holandije, Velike Britanije već su ih zabranili u školskim klupama. U Srbiji ova tema je aktuelna već godinama unazad, ali je i dalje odluka da li će đacima zabraniti mobilne telefone ili ne, na svakoj školi ponaosob.

Ipak, jedan profesor matematike iz Srbije, predložio je šta bi moglo da bude inovativno rešenje, a deci neće morati da se oduzimaju telefoni.

Zujalice umesto oduzimanja telefona

Profesor matematike u OŠ "Dr Jovan Cvijić" u Smederevu, Andrej Pavlović, koji je izabran i za jednog od 50 najboljih nastavnika na svetu, ističe da je organizacija korišćenja, odnosno zabrane korišćenja telefona postala jedno od ključnih pitanja, posebno za učenike osmog razreda.

- Svaki čas počinjem rečenicom: "Molim vas, morate malo više da se koncentrišete". Na kraju dana sve se svodi na to da učenici treba da budu odgovorni prema sebi, jer se njihov odnos prema radu odražava na znanje i veštine koje stiču, kaže on.

Cena - samo 10 dinara

Pavlović navodi da je u školi u kojoj radi predložio praktično rešenje – platnene džepove sa jednostavnom zujalicom, koja košta svega 10 dinara na Temuu.

- Svaki učenik na ulazu može da odloži telefon u svoj džepčić sa zujalicom. Telefon je sve vreme pored njih, ali ne mogu da ga koriste - kaže on. Uveren je da bi uvođenje takvog sistema olakšalo proces, ali priznaje da bi početak bio težak.

- Prvih nekoliko dana ili nedelja neće biti lako, ali učenici će shvatiti da tih pet ili šest sati u školi zaista ne moraju da koriste telefon - pojašnjava on, i dodaje da trenutno rešenje da učenici predaju telefone na ulazu nije izvodljivo:

- Moja škola ima 1.300 đaka. U jednoj smeni 650 učenika. Kako bi učenici po svakoj smeni predali 650 telefona, i kome? Trebalo bi razrednom starešini, ali raspored časova nije uvek isti. Neki imaju časove odeljenske zajednice ranije, neki kasnije.

Kako bi izgledao dan u školi sa zujalicama

Predloženi sistem, objašnjava on, funkcioniše jednostavno.

- Pri izlasku iz škole učenik samo prisloni magnet i skine zujalicu sa džepa. Ako želimo da rešimo problem, kreativna rešenja već postoje. Samo je pitanje da li smo spremni da ih primenimo - zaključuje profesor, uz napomenu da bi psiholozi trebalo da procene koliko je ovakav pristup i pedagoški svrsishodan.