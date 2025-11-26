Slušaj vest

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković poručuje da neće doći do gašenja Pete beogradske gimnazijenakon što su se u medijima pojavile neosnovane insinuacije o tome.

Precizira da je potrebna institucionalna normalizacija u pravnom i pedagoškom smislu nakon blokada kao i da će do povratka na nastavu u ovoj školi učenici i nastavnici moći da nastavni proces sprovode privremeno u dve osnovne škole.

- Ne odugovlači se ništa. Prvo, mora da zgrada budu ispražnjena, onda to de facto prazna jer još uvek ima đaka. Drugo, mora da se izvrši inspekcijski nadzor, po više osnova. Da se izvrši popis imovine, dokumentacije, očisti zgrada i utvrdi stanje instalacija. Takođe potrebno je i da se smisli model izvođenja nastave i ocenjivanja - kaže ministar Stanković za Kurir.

Dejan Vuk Stanković objasnio zbog čega je došlo do izmeštanja učenika Foto: Kurir Televizija

Nema gašenja škole

Dodaje i da se to neće desiti brzo, ali da je za povratak u školu potrebna “institucionalna normalizacija”.

- Možda će malo potrajati, ali nema gašenja škole. Potrebno je i da se pokrene postupak izbora direktora i to će biti urađeno u skladu sa zakonom, uz preferiranje kandidata iz same Pete beogradske gimazije. Dakle, nema gašenja, potrebna je institucionalna normalizacija, u pravnom i pedagoškom smislu. Do povratka učenici i nastavnici nastavni proces mogu da sprovode privremeno u dve osnovne škole. U nastavi učestvuje 86 posto učenika i svi nastavnici, izuzimajući one koji su otvorili bolovanje - naglasio je Stanković.

Učenici će se uskoro vratiti na nastavu u zgradi škole Foto: Dragan Kadic/Kurir

Izmeštanje gimnazijalaca je privremeno

Podsetimo, zbog prethodnih blokada gimnazije Ministarstvo prosvete je 18. novembra saopštilo da će za nastavnike i učenike svih razreda Pete beogradske gimnazije koji žele da rade i pohađaju nastavu, obrazovno-vaspitni rad biće organizovan u prostorijama dve osnovne škole na opštini Palilula.