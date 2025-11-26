Slušaj vest

Mogućnost jačih snežnih oluja prognozira se za nekoliko područja Sjedinjenih Država i Kanade, a izvesno povećanje se vidi i širom Evrope.

Očekuje se da će glavni globalni pokretač vremena za predstojeću zimsku sezonu biti La Ninja. Meteorolozi takođe prate razvoj zagrevanja stratosfere, što će takođe uticati na zimski polarni vrtlog i vreme ove zime.

La Ninja zaista menja vreme na globalnom nivou. Ali pored direktnog uticaja na Severnu Ameriku i druga regionalna područja, Evropa ima mnogo drugih faktora koji deluju pre nego što se bilo kakav direktan uticaj može proširiti toliko daleko, kao što su obrasci atlantskog pritiska.

Severe Weather Europe piše da Evropa pokazuje prilično slab temperaturni odziv, sa samo izvesnim hlađenjem vidljivim iznad severnih i centralnih delova. Ali i dalje možemo videti značajnu pokrivenost hladnim vazduhom na severu. Meteorolozi su ponovo koristili dva sistema za sezonsko prognoziranje vremena. Prvi je ECMWF, a zatim UKMO.

Posmatrajući sezonski prosek iz ECMWF-a, vidimo ispodprosečne snežne padavine na većem delu kontinenta, pri čemu su glavna područja snežnih padavina pomerena ka severu. Međutim, neka centralna i zapadna područja takođe pokazuju manji deficit snega. Međutim, u poređenju sa prognoziranim podacima iz prethodnog meseca, postoji izvesno poboljšanje.

Najnoviji podaci sada predviđaju više snežnih padavina za centralne, kao i za zapadno-centralne delove i za delove Velike Britanije i Irske. Vremenska prognoza snežnih padavina za decembar pokazuje uglavnom negativne anomalije, osim na krajnjem severu.

Može se videti da, osim nekih jako negativnih područja, postoje područja sa manjim deficitima. Iznenađujuće je videti manje snega na većim nadmorskim visinama, što ukazuje na veći problem niskih padavina nego toplih temperatura.

U januarskoj prognozi, meteorolozi predviđaju da će veći deo Evrope imati manje snega sredinom zime, ali će neka područja prema jugoistoku imati više snega tokom ovog perioda, zajedno sa krajnjim severom.

Februarska prognoza pokazuje nešto manji deficit u poređenju sa januarskim podacima. Iako oba meseca izgledaju veoma siromašna snegom, crvena boja na mapama ne znači da uopšte nema snega. To samo pokazuje da se očekuje manje snega nego obično.

Prognoza snežnih padavina za mart pokriva rano proleće i pokazuje izvesni potencijal za povećanje snežnih padavina u delovima južne i centralne Evrope. Takođe se može videti povećanje snežnih padavina prema jugoistoku i deficit na zapadu. Ovo bi ukazivalo na severni tok prema jugoistoku i topli južni tok preko zapadnih delova.

Severe Weather takođe koristi UKMO sistem dugoročnih prognoza kao drugi izbor. Razvio ga je Meteorološki zavod Ujedinjenog Kraljevstva, odakle potiču i njegovi inicijali.

Prvo, gledajući sezonski prosek za Evropu, vidimo prilično slabu prognozu snežnih padavina, sličnu onoj ECMWF-a. Za veći deo kontinenta se prognozira sezona snežnih padavina ispod proseka, osim za krajnji sever. UKMO je obično manje optimističan u pogledu snežnih padavina nego ECMWF, tako da je to očekivano.

Najnovija analiza pokazuje mnogo bolje količine snežnih padavina u poređenju sa podacima iz prethodnog meseca. Veći deo kopna pokazuje više snežnih padavina u najnovijoj prognozi, a takođe možemo videti poboljšane snežne padavine iznad južnog dela Ujedinjenog Kraljevstva.

Prognoza snežnih padavina za decembar pokazuje jače negativne anomalije, baš kao i ECMWF. Ovo slaganje u oba modela daje izvesnu težinu ovom scenariju, sa sporijim početkom sezone snežnih padavina. I dalje postoje neka južno-centralna i severna područja sa normalnim do iznadprosečnim ili normalnim snežnim padavinama.

Prognoza snežnih padavina za januar pokazuje izvesno poboljšanje u delovima centralne Evrope, sa nekim područjima čak iznad proseka, i manjim deficitima u poređenju sa zapadnim delovima. Ovo sugeriše da će glavni problem ovog meseca verovatno biti nedostatak padavina, zajedno sa blažim temperaturama.

Prognoza snežnih padavina za februar ponovo smanjuje potencijal za sneg u većem delu Evrope, osim na krajnjem severu. I dalje vidimo manji nedostatak snega u poređenju sa januarom, tako da je verovatno da će se dogoditi više jednokratnih snežnih padavina. Posmatrajući rano proleće sa prognozom snežnih padavina za mart, vidimo sličnu priču kao i u februaru.