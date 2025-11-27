Slušaj vest

Početak akademske godine otkriva zabrinjavajući trend - budući akademski građani često ne znaju ni svoj matični broj, adresu ili datum rođenja roditelja, pa se oslanjaju na pomoć roditelja pri popunjavanju uplatnica i obrazaca za fakultet i studentski dom. Slično je i sa decom koja polaze u osnovnu školu, pa tako mnogi od njih znaju redom da nabroje planete Sunčevog sistema ili nazive dinosaurusa na latinskom, ali ne i adresu gde žive i datum rođenja.

Kod obrazaca koji zahtevaju podatke o roditeljima ili starateljima, često se pojavljuje zabuna oko unosa datuma rođenja ili JMBG-a, adrese, broja računa... Pogrešno napisan i makar jedan broj može vas koštati dosta novca, ali i vremena. Ako se na to dodaju trema i stres sa kojim u velegrad dolaze mladi na studije.

"Da li je postalo normalno da mladi ne znaju osnovne podatke o sebi"

Jedna Beograđanka na društvenoj mreži "Reddit" podelila je svoje zaprepašćenje o tome koliko mladi koje je primetila dok su popunjavali dokumentaciju za dom ne znaju "najosnovnije podatke o sebi".

- Pre par nedelja sam sedela ispred studentske službe i posmatrala grupu budućih brucoša koji su popunjavali dokumentaciju za studentski dom. Bilo je tu i momaka i devojaka, svi sa roditeljima. Ono što me iskreno zabrinulo jeste što je svako od njih, bez izuzetka, morao da pita roditelja za osnovne podatke - gde žive, kada su im roditelji rođeni - napisala je ona i dodala:

- Delovalo mi je kao da im je sve to potpuno nepoznato, kao da nikada ranije nisu morali da znaju ni najosnovnije o sebi i svom domaćinstvu. Da li je to postalo normalno, da mladi sa 18/19 godina ne znaju osnovne podatke o sebi, ili sam ja jednostavno "stara škola".

Vukovci i odlikaši ne znaju da se snađu

Veliki broj komentara usledio je nakon ove objave. Ljudi su napisali da deca "nisu kriva" već da je problem u tome što danas često odrastaju bez osnovnih praktičnih znanja, jer roditelji preuzimaju sve obaveze na sebe.

"Roditelji često zaborave da decu uče osnovnim stvarima. Dešavalo se da u autobusu čujem roditelje koji se ljute što mala deca ne znaju imena, misle da se zovu “mama” ili “tata” ili misle da je njihov nadimak pravo ime. Moraš im objasniti, ne može dete samo da sazna svoje ime sa pet godina", glasi jedan komentar.

U jednom od komentara opisana je situacija u kojoj jedan mladić nije znao ništa o sebi sem imena, prezimena i mesta gde živi.

"Lično sam videla situaciju sa jednim srednjoškolcem koji je došao u kliniku za lekarsko uverenje. Znao je samo mesto gde živi, ne ime ulice, ne JMBG. Ne deluje glupo, sasvim je normalan dečko", glasi ovaj komentar.

Merilo znanja nije uvek ni Vukova diploma.

"Mlađi brat moje drugarice isto ne zna sam da se snađe, pa mora da pita šta sve treba za upis na fakultet. Dečko je genijalac – vukovac, Petnica, odličan učenik – a ne ume sam da ode na Mašinski fakultet i pita portira gde treba da ide i šta mu je potrebno od dokumenata", opisano je u ovom komentaru.

"Meni se desilo isto"

Ljudi su se u komentarima prisetili i svojih studentskih dana, napisavši da to što sada ne znaju da popune dokumenta i obrasce, zapravo nije toliko strašno.

"Nisam ni ja znao gomile stvari kada sam upisivao fakultet. Mladi tada uče kako da budu odrasle osobe, a taj proces za neke traje duže", glasi jedan komentar.

U jednom komentaru mladić je podelio svoje iskustvu sa neznanjem JMBG broja.

"Kad sam prvi put popunjavao obrazac za menzu, morao sam da zovem majku da pitam koji joj je matični broj. Sledeći put sam samo smislio neki nasumičan broj – jer, iskreno, ko će to proveravati?, napisao je on.

Čekanje u redu Foto: Shutterstock, Ilustracija

U jednom komentaru govorilo se o tome kako ne bi trebalo biti toliko oštar prema brucošima jer prvi put menjaju sredinu gde su odrasli i dolaze u nepoznato.

"Malo empatije i razumevanja ne bi škodilo. Studenti koji dobiju dom u Beogradu, Nišu, Novom Sadu ili drugim univerzitetskim gradovima često nemaju prebivalište u tim mestima, što je sasvim logično. Zamislite da sa 18 godina prvi put napuštate svoj dom, dolazite u veliki grad i morate da se snađete u gomili papirologije i gužve", glasi ovaj komentar.

Od malih nogu ne znaju gde žive

Podsetimo, kako smo i ranije pisali učenje dece osnovnim podacima o porodici, mestu gde žive, adresi bitno je od malih nogu. To se vidi kada na red dođe testiranje budućih prvaka koje je jedan veliki test za roditelje.

Tada se vidi da li su decu naučili onome što stvarno i treba deca da znaju u tom uzrastu ili su ih u želji da im "deca budu što pametnija" izbombardovali raznoraznim znanjem, a propustili ono najbitnije.

"Koliko se mi roditelji opterećujemo nepotrebnim stvarima, a zatim time opterećujemo i decu, najbolje se videlo na testu za upis prvaka. Mesecima pre toga preslišavala sam ćerku svašta - od onog šta je ispred tebe, šta je iza, ispod, iznad... do rasporeda planeta u Sunčevom sistemu, što je doduše učila još i u vrtiću, te je znala da izdeklamuje u po noći. Bila sam ponosna, znala je i da čita i da piše, računa do 10 i više... a onda je "pala" na tako jednostavnom pitanju: "Koja ti je adresa?". Moje dete to nije znalo! Znalo je da živi u Sunčevom sistemu, na planeti Zemlji, ali ne i u kojoj ulici! - ispričala je ranije za Beograđanka N. P.

Kako kaže, njena je preporuka mamama i tatama budućih prvaka da decu prvo nauče ko su i šta su, a za sve ostalo će biti vremena, zato i idu u školu.

Još jedna majka pre je govorila da je njen sin sa 7 godina znao da nabroji sve vrste dinosaurusa, i to latinske nazive, ali nije znao na srpskom jeziku da nabroji koja su to četiri godišnja doba!