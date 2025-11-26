Slušaj vest

Projekat “Novo lice Ćele-kule” napravio je istorijski iskorak! Prvi put nakon više od dva veka, pred nama su lica ljudi koji su poginuli u bici na Čegru i čije su lobanje postale deo čuvenog niškog spomenika.

Zahvaljujući savremenim forenzičkim metodama, posvećenosti pojedinaca i podršci zajednice, istorija je dobila svoje lice i to upravo kroz digitalne rekonstrukcije ovih junaka.

Naučni tim projekta "Novo lice Ćele- kule" predstavio je juče na onlajn prezentaciji četiri prva digitalno rekonstruisana lica vojnika čije su lobanje uzidane u Ćele-kulu.

Predstavljeno je lice vojnika starog između 20 i 25 godina, dvojice vojnika starih između 25 i 39 godina i vojnika starog između 30 i 50 godina.

Ćele kula Foto: Novo lice Ćele-kule

U okviru pomenutog projekta naučnici su najpre 3D tehnikom skenirali svih 58 lobanja uzidanih u Ćele-kulu, a potom je urađena antropološka analiza koja je dala odgovore na to koliko su godina imali nastradali, kakvog su zdravstvenog stanja bili i šta je bio uzrok njihove smrti.

Najstariji ustanik imao je preko 50 godina, a najmlađi je bio dečak od samo 11 ili 12 godina.

Lobanja muškarca starosti 20-25 godina Foto: Novo lice Ćele-kule

- Analiza sačuvanih lobanja pokazala je širok raspon starosti učesnika bitke: od dečaka od jedanaestak godina do boraca u pedesetim. Među ostacima pronađena je i vilica još jednog deteta, što dodatno govori o tragediji velikih razmera - navodi se u saopštenju.

Dr Nataša Šarkić pojasnila je i da je analiza imala svoja ograničenja, pre svega zbog toga što nisu sve lobanje dovoljno dobro očuvane - za samo 45 od 58 lobanja je moguće utvrditi pol. Takođe, zbog očuvanja integriteta Ćele-kule, DNK analiza u ovom trenutku nije bila moguća, što znači da se nije mogla utvrditi boja očiju ili kose.

Lobanja muškarca starosti 25-39 godina Foto: Novo lice Ćele-kule

Tim je rekonstrukcije zasnivao na istorijskim izvorima - portretima i opisima ljudi iz tog perioda, kao i fotografijama iz 19. veka. Na osnovu kombinacije tih podataka i antropoloških analiza, rekonstruisana su lica dvadesetak ustanika.

Zanimljivi rezultati dobijeni su i kada je reč o načinu na koji su glave odvajane. Samo dve lobanje nose jasne tragove odsecanja, dok se na ostalima ne vide nikakvi rezovi ili oštećenja.

Lobanja muškarca starosti od 30-50 godina Foto: Novo lice Ćele-kule

Prema rečima dr Šarkić, moguće je da su visoke temperature kraja maja i protek vremena učinili svoje, telo se raspada prirodno, pa bi se glava mogla odvojiti i bez oruđa. Kako naglašava, u pitanju je stručna pretpostavka, a ne konačan dokaz.

U narednim mesecima tim planira da dovrši obradu i preostalih lobanja, a zatim započne i snimanje dokumentarnog filma o celom procesu. Velika želja je i organizovanje izložbe “Novo lice Ćele-kule”, koja bi mogla da bude predstavljena i u Srbiji i u inostranstvu.

Lobanja muškarca starosti 25-39 godina Foto: Novo lice Ćele-kule

Na prezentaciji je istaknuto da su se u naučnom timu koji je protekle dve godine radio na realizaciji projekta nalazili doktorka fizičke antropologije Nataša Šarkić, doktor radiologije Fabio Kavali i pomorski arheolog Darko Kovačević.

Projekat su pokrenuli Društvo za akademski razvoj Niša, jedan od osnivača tog društva politikolog Milan Simonović i doktorka Nataša Šarkić.

Ćele kula Foto: Shutterstock

Urađen je zahvaljujući donacijama 154 pojedinaca i pravnih lica i zahvaljujući saradnji Društva za akademski razvoj sa Ministarstvom kulture Srbije i niškim Narodnim muzejom.

U Ćele-kulu su uzidane 952 lobanje srpskih ustanika poginulih u Boju na Čegru 30. maja 1809. godine, u znak odmazde i kako bi se zaplašio srpski narod. Sada je preostalo još samo njih 58, a jedna od njih je posebno izdvojena na pijedestalu, kao lobanja vođe ustanka Stevana Sinđilića.

Lobanja Stevanja Sinđelića (po predanju) sačuvana posle bitke na Čegru Foto: Shutterstock, Printscreen