Po svakoj statistici, Srbija je na visokom mestu po broju pušača, kako u Evropi tako i u svetu. Cigarete su sve skuplje, ipak se kupuju svaki dan, dok to nije slučaj sa voćem ili povrćem.

Zašto za cigarete mora da se ima, za Kurir televiziju objasnili su doktor Petar Borović, kardiolog, kao i Maša kostić, novinarka Kurir televizije.

Borović: Pre 15 godina je bilo lakše ostaviti cigarete

- Pušimo jer nam se to dopada, videli smo to i sada ne možemo da ostavimo. Fabrika duvana su u poslednjih 15 godina ubacile raznu hemiju. Pre toga su ljudi mogli da ostave cigarete, neko kaže da ne puši više, kaže da je čovek od reči i da je odlučio. Sada više ne može - kaže Borović.

On dodaje da zemlje koje su prestale sa pušenjem su dobile naglo poboljšanje zdravstvene slike građana.

- Jednom mom kolegi javila se Finska jer su imali problem sa velikim brojem srčanih udara. On je rekao ostavite cigarete, svinjsku mast i meso, što više voća i krećite se. Ljudi su ga poslušali i smanjili naglo broj pušača, a onda je naglo počeo da se smanjuje rak, problemi sa trudnoćama i slično - kaže on.

Borović kaže da umesto da se sačuva novac za lečenje, ljudi ulože u duvansku industriju.

- Kada neki moj pacijent ostavi cigarete dođe i kaže "jao što ovi pušači smrde, a dok sam pušio meni je to mirisalo" - rekao je Borović i objasnio da je nikotinska zavisnost veoma jaka, te u jednom trenutku može i preuzeti kontrolu nad nečijim mozgom.

Borović objašnjava da Evropa pokušava da izbaci filtere cigareta jer ona zapravo ne štite pluća, već još više ugrožava naše zdravlje zbog gustih akrilnih vlakna kroz koja teško prolazi kiseonik.

- Pušači koji puše sa filterom oboljevaju više od srca. Za jednu cigaretu treba da bude 30 hiljada puta veći filter kako bi se otrovi zaustavili. Filter strahovito zagađuje, jedan filter zagadi preko 10 litara vode. Mi ulažemo ogromna sredstva da to očistimo. U zemlji se raspada između 10 i 15 godina - kaže Borović.

Kostić: Cigarete su kultura druženja

Kostić navodi da su mlađe generacije smanjile korišćenje cigareta, ali nikotin unose kroz druge oblike, odnosno elektronskih cigareta ili snus vrećica.

- Ljudi koriste drugi način da uzmu nikotin. Razlika sa cigaretom je to što vejp, elektronske cigarete i snus ne smrde, ali su tradicionalne cigarete zdravije od sva tri. Problem je duvanski dim. Ako uklonimo miris, niko ne pravi problem. U januaru sam bila u Francuskoj, ali nije moglo da se puši u zatvorenim prozorima. Sve je bilo prebačeno ispred, iako je zima, jer ljudi puše - kaže Kostić.

Ona dodaje da je pre nedelju dana bila u Americi, a jedan stariji gospodin zamolio je jednog mlađeg čoveka da na društvenoj mreži X objavi da pravi okupljanja od pet minuta gde svi zajedno ispuše jednu cigaretu u parku.

- Hiljade i hiljade ljudi došlo je u Central park da popuše tu cigaretu. Neka kultura druženja. Da ovo nije emisija, ja bih sada zapalila cigaretu, jer je meni gušt da zapalim cigaretu dok razgovaram sa vama - kaže Kostić.

