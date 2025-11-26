Slušaj vest

Ministar odbrane Bratislav Gašić uručio je danas oficirima Vojske Srbije ukaze predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića o unapređenjima i postavljenjima na nove dužnosti. Svečanosti je prisustvovao načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović.

U čin general-majora unapređeni su brigadni generali Mile Vitezović i Željko Furundžić, a u čin brigadnog generala unapređeni su pukovnici Aleksandar Stupar, Nebojša Nedeljković i Grujica Vuković.

Ukazom predsednika Republike pukovnik Jovica Kepčija postavljen je na dužnost komandanta 126. brigade VOJIN.

Ministar Gašić čestitao je oficirima ističući da ukazi predstavljaju potvrdu njihovih profesionalnih kvaliteta i doprinosa sistemu odbrane. On je izrazio uverenje da će oficiri Vojske Srbije nastaviti da profesionalno, posvećeno i odgovorno obavljaju svoje dužnosti, opravdavajući ukazano poverenje i doprinoseći daljem razvoju sistema odbrane, čime će dati primer mladim kolegama.

1/9 Vidi galeriju Ministar Gašić Foto: Ministarstvo odbrane

General-major Mile Vitezović rođen je 6. februara 1971. godine u Užicu. U profesionalnoj vojnoj službi je od 1994. godine. Završio je Vojnu akademiju 1994. godine, Komandno-štabno usavršavanje 2008. godine, Generalštabno usavršavanje 2013. i Visoke studije bezbednosti i odbrane 2023. godine. Na dužnosti je načelnika Uprave za telekomunikacije i informatiku (J-6) Generalštaba Vojske Srbije.

General-major Željko Furundžić rođen je 16. decembra 1974. u Bijelom Polju. U profesionalnoj vojnoj službi je od 1997. godine. Završio je Vojnu akademiju 1997. godine, Komandno-štabno usavršavanje 2010. godine, a Generalštabno usavršavanje 2019. godine. Obavlja dužnost komandanta Garde Vojske Srbije.

Brigadni general Aleksandar Stupar rođen je 18. novembra 1980. godine u Rumi. U profesionalnoj vojnoj službi je od 2004. godine. Vojnu akademiju završio je 2004. godine, Komandno-štabno usavršavanje 2021. i Generalštabno usavršavanje 2023. godine. Na dužnosti je komandanta 63. padobranske brigade.

Brigadni general Nebojša Nedeljković rođen je 11. aprila 1977. u Vranju. U profesionalnoj vojnoj službi je od 2000. godine. Završio je Vojnu akademiju 2000. godine, Komandno-štabno usavršavanje 2012. i Generalštabno usavršavanje 2022. godine. Na dužnosti je komandanta Druge brigade kopnene vojske.

Brigadni general Grujica Vuković je rođen 2. januara 1975. godine u Leskovcu. U profesionalnoj vojnoj službi je od 1997. godine. Završio je Vojnu akademiju 1997. godine, Komandno-štabno usavršavanje 2014, a Generalštabno usavršavanje 2020. godine. Obavlja dužnost komandanta Četvrte brigade kopnene vojske.