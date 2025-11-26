Slušaj vest

- Dečije selo uskoro će biti preuređeno u još lepši i prigodniji centar za decu, mlade i porodicu - poručila je ministarka Milica Đurđević Stamenkovski prilikom obilaska.

To će biti omogućeno kroz Višegodišnji operativni IPA program za Republiku Srbiju, koji će obezbediti sredstva za transformaciju ove ustanove.

Kako je navela, sredstvima iz ovog projekta biće podržano i adaptiranje pet stanova u cilju zbrinjavanja mladih koji napuštaju sistem socijalne zaštite, a koji se trenutno ne koriste.

Milica Đurđević Stamenkovski posetila Dečije selo u Sremskoj Kamenici Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

- Želimo da ova ustanova dobije svoj puni sjaj, kako bi pružila još bolji kvalitet usluga - naglasila je ministar.

Ona je navela da je Dečije selo u Sremskoj Kamenici prvo u istočnoj Evropi i da je kao takvo, postavilo temelje humanosti, solidarnosti i brige o našim najmlađima koji su ostali bez roditeljskog staranja, ali ne i bez ljubavi onih koji su tu da o njima brinu.

Đurđević Stamenkovski zahvalila je rukovodiocima, vaspitačima i svim zaposlenima, koji svakodnevno vode računa o ovoj deci.