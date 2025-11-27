Slušaj vest

Mnogi ljudi u Srbiji poslednjih godina razmišljaju o odlasku u Kinu, bilo zbog posla ili želje da iskuse potpuno drugačiji način života. Zbog toga se sve češće postavlja pitanje kako zapravo izgleda svakodnevica u najmnogoljudnijoj zemlji sveta i koliko košta život tamo?

Iskustva povratnika govore da je život u Kini specifičan spoj ultra-modernog i tradicionalnog. U velikim gradovima poput Šangaja, Pekinga ili Šenžena vlada ubrzan ritam, visok nivo tehnološke razvijenosti i snažna multinacionalna atmosfera. Manja mesta, s druge strane, nude mirniji tempo i niže troškove života, ali uz manji broj stranaca i ređe korišćenje engleskog jezika.

Kada je reč o ceni života, razlike su velike - kirije u centralnim delovima metropola često su više nego u Beogradu, dok su hrana u restoranima, prevoz i svakodnevne potrepštine generalno pristupačniji. Mnogi Srbi koji rade u Kini ističu da se uz prosečne plate, naročito u obrazovanju i IT sektoru, može pristojno živeti i uštedeti.

Devojka koja živi u Šenženu tvrdi da su troškovi niži nego u Evropi Foto: Shutterstock

Koliko iznose troškovi života

Zbog svega toga interesovanje za život u Kini ne jenjava, a oni koji razmišljaju o odlasku pažljivo proučavaju iskustva sunarodnika kako bi dobili što realniju sliku o tome šta ih tamo čeka.

Stefana Stevanović, zdravstveni menadžer u Kini, na svojim profilima na društvenim mrežama često objavljuje video-snimke iz Šenžena gde živi i radi, a ovoga puta je otkrila i koliko košta život u Kini. Naglasila je da je je sve jeftinije nego u Evropi.

- Živim u Šenženu u jednom od najmodernijih i najskupljih gradova u Kini. Moj stan košta 3.600 RNB što je oko 440 evra mesečno. Svi troškovi, struja, voda, internet još dodatnih 50 evra. Ceo mesec me izađe oko 500 evra. U Kini za ovaj novac dobijam rezidencijalni kompleks sa obezbeđenjem, teretanom i recepcijom - navela je Stefana i dodala:

Stan već od 440 evra Foto: Instagram printascreen

- Metro košta od dva do četiri RNB, to je oko 30, 60 dinara, a taksi 20 km platiš oko 600 dinara. U Kini možeš živeti sto posto bez auta jer je sve jako dobro povezano. Restoran od dva do osam evra po obroku i najveći paradoks - zdrava hrana je jako jeftina - 500 grama svežeg belog mesa košta oko 300 dinara.