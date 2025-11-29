Slavni partizan napunio 105 godina, njegov život je film, a ono što je rekao odzvanja: Od jedne zemlje koja je bila nešto, sada imamo šest koje nisu ništa
General-pukovnik Ivan Mišković Brk rođen je 24. oktobra 1920. godine u istarskom mestu Premantura i pre mesec dana je napunio 105 godina, čime je verovatno postao najstariji živi partizan, oficir JNA i Titov saradnik. Danas živi na pulskoj Verudi.
Rođen je kao treće od šestoro dece, porodica se pod pritiskom italijanskog režima već 1921. preselila u Slavonski Brod.
Zanimljivo, u životu je preboleo mnoge bolesti, difteriju i upalu pluća u detinjstvu, u partizanima ponovo upalu pluća, pegavi tifus, različita ranjavanja, lom ramena prilikom prevrtanja amfibijskog vozila, karcinom abdomena posle rata, te na kraju dva moždana i dva srčana udara.
Tokom Drugog svetskog rata priključio se partizanskom pokretu u Slavoniji, a nakon rata razvio je značajnu vojnu i bezbednosnu karijeru u bivšoj državi. Postao je jedan od najviših oficira vojne obaveštajne službe Kontraobaveštajna služba (KOS), te je služio kao prvi i jedini specijalni savetnik za bezbednost predsednika Josipa Broza Tita.
General Mišković je i dalje lucidan, svestan svojih godina i autor je, uz istoričara Andreja Badera, nekoliko autobiografskih zapisa. Ima vrlo posebno iskustvo, od ilegalnog delovanja u partizanskoj borbi, preko vojnih bezbednosnih funkcija, do približavanja vrhovima vlasti bivše države, uključujući sukobe i intrige unutar Titovog okruženja.
Ne skriva da "ima stvari i informacije koje će sa mnom ići u grob", što ukazuje na to da je i dalje oprezan oko nekih perioda svoje službe i delovanja.
Na pitanje da li je Mišković najstariji živući partizan i saradnik Josipa Broza Tita, prema dostupnim izvorima može se reći da spada u vrlo usku grupu koji su preživeli partizanski period, imali visoke funkcije u vojsci ili bezbednosti bivše Jugoslavije i još su živi. Međutim, ne postoji potvrda u izvorima koje smo pregledali da je on apsolutno najstariji živući partizan. Možda i jeste.
Hrvatski novinar je više puta je razgovarao sa "generalom iz Premanture", a verovatno najsnažnija izjava koju je dao, po mišljenju novinara, glasi otprilike ovako: "Od jedne zemlje koja je bila nešto, sada ih imamo šest koje nisu ništa!"
Verovatno najvažnija izjava o njemu došla je od njegovog saradnika Badera: "Sama činjenica da je ovaj čovek razgovarao sa Nehruom, Naserom, Če Gevarom ili Titom, da je bio jedna od najmoćnijih figura druge polovine 20. veka, to već daje svu potrebnu težinu."
(Kurir.rs/Istarski)