General-pukovnik Ivan Mišković Brk rođen je 24. oktobra 1920. godine u istarskom mestu Premantura i pre mesec dana je napunio 105 godina, čime je verovatno postao najstariji živi partizan, oficir JNA i Titov saradnik. Danas živi na pulskoj Verudi.

Rođen je kao treće od šestoro dece, porodica se pod pritiskom italijanskog režima već 1921. preselila u Slavonski Brod.

Zanimljivo, u životu je preboleo mnoge bolesti, difteriju i upalu pluća u detinjstvu, u partizanima ponovo upalu pluća, pegavi tifus, različita ranjavanja, lom ramena prilikom prevrtanja amfibijskog vozila, karcinom abdomena posle rata, te na kraju dva moždana i dva srčana udara.

Mišković se tokom rata priključio partizanskom pokretu Foto: Screenshot

Tokom Drugog svetskog rata priključio se partizanskom pokretu u Slavoniji, a nakon rata razvio je značajnu vojnu i bezbednosnu karijeru u bivšoj državi. Postao je jedan od najviših oficira vojne obaveštajne službe Kontraobaveštajna služba (KOS), te je služio kao prvi i jedini specijalni savetnik za bezbednost predsednika Josipa Broza Tita.

General Mišković je i dalje lucidan, svestan svojih godina i autor je, uz istoričara Andreja Badera, nekoliko autobiografskih zapisa. Ima vrlo posebno iskustvo, od ilegalnog delovanja u partizanskoj borbi, preko vojnih bezbednosnih funkcija, do približavanja vrhovima vlasti bivše države, uključujući sukobe i intrige unutar Titovog okruženja.

Ne skriva da "ima stvari i informacije koje će sa mnom ići u grob", što ukazuje na to da je i dalje oprezan oko nekih perioda svoje službe i delovanja.

Mišković je bio saradnik Josipu Brozu Titu. Foto: Profimedia

Na pitanje da li je Mišković najstariji živući partizan i saradnik Josipa Broza Tita, prema dostupnim izvorima može se reći da spada u vrlo usku grupu koji su preživeli partizanski period, imali visoke funkcije u vojsci ili bezbednosti bivše Jugoslavije i još su živi. Međutim, ne postoji potvrda u izvorima koje smo pregledali da je on apsolutno najstariji živući partizan. Možda i jeste.

Hrvatski novinar je više puta je razgovarao sa "generalom iz Premanture", a verovatno najsnažnija izjava koju je dao, po mišljenju novinara, glasi otprilike ovako: "Od jedne zemlje koja je bila nešto, sada ih imamo šest koje nisu ništa!"

Razgovarao je sa Nehruom, Naserom, Če Gevarom Foto: Photoshot / Avalon / Profimedia