Slušaj vest

Najstariji sugrađani, koji uglavnom žive sami, poslednjih meseci ponovo su meta dobro obučenih i veštih trgovaca, koji im uvaljuju razne proizvode po nerealno visokim cenama.

Na Instagram stranici serbialive_beograd pojavilo s upozorenje na ovu prevaru na koju su nasela dva penzionera.

- Pre par dana na Novom Beogradu momak i devojka su došli mojoj mami na vrata stana, ona ima 76 godina. Uvalili su joj jastuk, pojas za leđa i kremu kojoj je istekao rok kao navodni poklon koji ona nije podigla i naplatili joj 7.900 dinara. Pre toga su se najavili telefonom da joj donose poklon. Teški prevaranti. Molim vas da ljudi ne nasedaju, pogotovo starija populacija - pisalo je u prvoj objavi, dok je u drugoj stajalo:

Penzionerki trgovci uvalili jastuk, pojas i kremu za skoro 8.000 dinara Foto: Printscreen Instagram/ serbialivebeograd

Jorgan za 100.000

- Ukoliko su potpisali ugovor mogu ga otkazati u roku od 14 dana i dobiti novac nazad. Ako je taj rok prošao mogu se žaliti i poslati izveštaj lekara da je osoba dementna i zahtevatio novac natrag. Mom dedi su uvalili jorgan i jastuk od 100.000, a hteli da naplate kroz administrativnu zabranu. Previše ima ovih firmi, a na udaru su penzioneri i starije osobe koje žive same.

Deki posteljina za 100.000 Foto: Printscreen Instagram/ serbialivebeograd

Iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije (NOPS) upozoravali su ranije da ovakvi trgovci penzionerima u najvećem broju slučajeva nude upravo jastuke i posteljine sa navodno lekovitim svojstvima, koji iznose i preko 100.000 dinara, pa čak i meleme i kreme koje koštaju kao Svetog Petra kajgana!

Kako varaju ljude

Trgovci pikiraju upravo one građane koji žive sami, raspituju se po kraju i u ogromnom broju slučajeva samo banu na vrata. Svim primerima je zajedničko to da prodavci predstave primaljivu ponudu, otplatu robe na što više rata i različite poklone kao mamac za kupce.

Trgovci pikiraju penzionere Foto: Shutterstock

Podsetimo, Kurir je i ranije pisao o sve većem broju žalbi starijih sugrađana udruženjima za zaštitu potrošača zbog ovakvih prevara.