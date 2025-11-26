Slušaj vest

Narednih dana nas čeka još hladnije vreme, kao i - zbog utiacaja ciklona nad Sicilijom - padavine, ali uglavnom nad jugoistočnim i središnjim delovima regiona, kaže meteorolog amater Marko Čubrilo.

- Početkom decembra malo toplije uz prolazna naoblačenja 1. decembra i možda oko 5. decembra, ali u ovom momentu nema naznaka za jače zahlađenje - navodi on na Fejsbuku.

marko-cubrilo.jpg
Početkom decembra malo toplije uz prolazna naoblačenja Foto: Nenad Kostić, Youtube/24 sedam TV

Narednih dana će, kako kaže, na vreme nad istočnim i delom središnjih oblasti regiona uticati ciklon nad Sicilijom dok će sa severa priticati još malo hladniji vazduh.

- Nad ovim predelima će povremeno biti padavina u obliku kiše, susnežice ili snega, dok bi se snežna granica držala na oko 500 metara nadmorske visine, dok bi u petak ujutro na kratko mogla biti i niža te bi i nizije mogle videti malo snega - kaže Čubrilo navodeći da nema nikakve potreba za širenjem panike i izmišljanjem nekakvih "zveri sa istoka":

- Ovo je jedno uobičajno zahlađenje za kraj novembra, čak i nešto slabije od prethodnog i konktretniji sneg se očekuje na planinama, na visinama od preko 800 metara nadmorske visine. Padavine će biti relativno slabe i nadmorska visina će jako uticati na njihov tip, tako da nizije u najboljem slujaču mogu na kratko u petak akumulirati oko 2 santimetra bljuzge koja će se odmah otopiti. Maksimumi u padu i do vikedna će se kretati od +1 do +7 stepeni Celzijusa.

Za vikend će biti malo toplije, te će u nizijama uglavnom biti susnežice ili sipeće kiše, dok će dnevni maksimumi kretati od +3 do +9 stepeni Celzijusa.

- Početak decembra ne donosi nikakvu veliku zimu, imaćemo dosta tmurnog i oblačnog vremena, slaba kiša (sneg preko 800mnv) je moguća 1. decembra i oko 5. decembra, ali neko jače zahlađenje za sada nije na vidiku - zaključuje on.

Ne propustiteDruštvoStiže nam vremenski rolerkoster! Posle kišnih dana, temperature idu i do 20 stepeni, a onda...: Evo kakvo nas vreme čeka do kraja meseca i da li će biti snega!
shutterstock_2235828507.jpg
DruštvoOvo je najhladniji dan u poslednjih 105 godina: Klimatolog objašnjava kakva nas jesen čeka! Prognoze nisu sjajne
sneg.jpg
DruštvoULAZIMO U PERIOD EKSTREMNO VISOKIH TEMPERATURA! Detaljna prognoza Nedeljka Todorovića do kraja leta: Ovaj dan će biti pik talasa! EVO ŠTA NAS ČEKA U SEPTEMBRU!
vrucimna.jpg
DruštvoZAHLAĐENJE, PLJUSKOVI I SNEG! STIŽE NAGLA PROMENA VREMENA: Od ponedeljka preti opasnost od ove pojave, a evo kog datuma konačno stiže proleće!
hladno vreme kiša kišobrani (3).jpg