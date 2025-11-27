Slušaj vest

Mlada pacijentkinja (35) obolela od malignog melanoma biće prva iz Srbije i među prvim ljudima na svetu koji će primiti novu, tek odobrenu rusku mRNA vakcinu protiv raka!

Njeno lečenje trebalo bi da počne odmah nakon novogodišnjih praznika, a već u ponedeljak u Moskvu stiže i još jedan srpski pacijent sa istom dijagnozom, otkriva za Kurir prof. dr Sergej Boljević, šef Katedre za patološku fiziologiju na Sečenovskom univerzitetu i član istraživačkog tima koji radi na razvoju ove revolucionarne terapije.

Već u ponedeljak u Moskvu stiže još jedan pacijent iz Srbije, kaže dr Boljević. Foto: Kurir Televizija

- Pacijentkinja je doputovala u nedelju. Već u ponedeljak i utorak prošla je kompletna ispitivanja, a danas ću se sastati s njom kako bih joj objasnio naredne korake. Uzeti su genetski nalazi, urađena je biopsija i sada čekamo rezultate. Za otprilike mesec dana biće održan konzilijum koji će odlučiti kada tačno započinjemo terapiju - kaže prof. Boljević.

Prema njegovim rečima, ukoliko sve protekne po planu, pacijentkinja bi mogla da primi prvu dozu vakcine odmah posle Nove godine.

Detaljna procedura

Prof. Boljević detaljno opisuje proces koji se odvija iza svakog individualnog leka:

U roku od sat do sat i po identifikuje se ciljana mutacija. Foto: Profimedia

- Potrebno je tri do četiri nedelje da se dobiju rezultati analiza. Oni se potom prosleđuju veštačkoj inteligenciji koja analizira tumorske mutacije. U roku od sat do sat i po identifikuje se ciljana mutacija, na osnovu koje se kreira osnovna struktura mRNA vakcine. Sama izrada vakcine traje oko nedelju dana.Injekcije se daju na svake dve nedelje, ukupno deset njih tokom pet meseci. Stanje pacijenta se kontinuirano prati, a već posle dve injekcije mogu se videti prvi znaci poboljšanja i povlačenja tumora - objašnjava naučnik crnogorskog porekla.

Podsetimo, sredinom oktobra ruski naučnici predstavili su srpskim partnerima novu terapijsku mRNA vakcinu protiv raka, razvijenu u okviru državnog projekta pod pokroviteljstvom predsednika Vladimira Putina. Prošle nedelje rusko ministarstvo zdravlja odobrilo je i njenu kliničku primenu za lečenje melanoma.

Principi delovanja

Prof. Boljević je ranije za Kurir objasnio princip delovanja:

Za svakog pacijenta se priprema potpuno personalizovan preparat Foto: You tube printscreen/Srbi u Rusiji

- Za razliku od klasičnih, preventivnih vakcina, ovo je terapijska vakcina. Za svakog pacijenta se priprema potpuno personalizovan preparat, jedinstven za njega. Tumor se u organizmu skriva kao pod kišobranom, pa ga imuni sistem ne vidi. Naša vakcina taj kišobran uklanja - i imunitet počinje da prepoznaje i uništava isključivo tumorske ćelije - objasnio je on.

Zahvaljujući aktivnoj saradnji srpskih i ruskih stručnjaka, Srbija će biti jedna od prvih zemalja čiji će pacijenti imati pristup ovom tipu lečenja.

Kako se biraju kandidati za vakcinu Dr Boljević dodaje da očekuje da će rusko ministarstvo zdravlja uskoro odobriti i primenu vakcine za određene tipove raka pluća. - Pacijenti s melanomom prvo treba da se jave prof. dr Vladimiru Jakovljeviću s Fakulteta medicinskih nauka iz Kragujevca, koji pregleda dokumentaciju i prosleđuje je nama. Zatim naši specijalisti razmatraju slučaj, organizuje se video-konsultacija i procenjuje opšte stanje pacijenta. Vakcina stimuliše sopstveni imunitet, pa ako je on potpuno iscrpljen, terapija ne može dati rezultat. Tek kad se proceni da pacijent može da odgovori na terapiju, konzilijum donosi odluku o uključenju u program - zaključuje prof. Boljević.

Pacijentkinja koja se trenutno nalazi u Moskvi je, kako kaže dr Boljević, optimistična i veruje u uspeh terapije.