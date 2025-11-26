Bojan je krenuo kombijem od kuće, kada mu se gubi svaki trag
TRAGIČAN KRAJ POTRAGE! Pronađeno telo nestalog Bojana iz Futoga, pre pet dana mu se izgubio trag
Potraga za Bojanom S. iz Futoga, koji je nestao je 21. novembra oko 9 časova, završila se tragično.
Kako je Kurir preneo pisanja "portala.futog", Bojan je krenuo kombijem od kuće, kada mu se gubi svaki trag.
Na putu između Plavne i Bođana, u opštini Bač, danas oko 13.30 časova prijavljeno je da je potrebna asistencija policiji.
Vatrogasno-spasilačke jedinice (VSJ) stigle su na lice mesta u 13.48 časova i zatekle kombi pored puta, u kojem se nalazilo lice bez svesti, a kako "Blic" nezvanično saznaje, u pitanju je Bojan S.
Pripadnici VSJ Bač i Bačka Palanka su iz kombija izveli osobu i obavestili ekipu Hitne pomoći i mrtvozornika.
