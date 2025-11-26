Slušaj vest

Potraga za Bojanom S. iz Futoga, koji je nestao je 21. novembra oko 9 časova, završila se tragično.

Kako je Kurir preneo pisanja "portala.futog", Bojan je krenuo kombijem od kuće, kada mu se gubi svaki trag. 

Na putu između Plavne i Bođana, u opštini Bač, danas oko 13.30 časova prijavljeno je da je potrebna asistencija policiji.

Vatrogasno-spasilačke jedinice (VSJ) stigle su na lice mesta u 13.48 časova i zatekle kombi pored puta, u kojem se nalazilo lice bez svesti, a kako "Blic" nezvanično saznaje, u pitanju je Bojan S.

Pripadnici VSJ Bač i Bačka Palanka su iz kombija izveli osobu i obavestili ekipu Hitne pomoći i mrtvozornika.

Kurir.rs/Blic

