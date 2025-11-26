Slušaj vest

Novim rešenjem, osnovica će, uz planirano povećanje od 5,1%, iznositi 6.528,24 dinara.

Do sada su u sistemu postojale čak četiri različite osnovice, što je u praksi dovodilo do nejednakosti prilikom svakog usklađivanja zarada. Uvođenjem jedinstvene osnovice stvaramo fer i ujednačene uslove za sve zaposlene, bez obzira na ustanovu ili vrstu usluge u kojoj rade.

Uzimajući u obzir povećanje osnovice i izmene Uredbe o koeficijentima za zaposlene u sistemu socijalne zaštite, koje su usvojene na inicijativu ministra za rad i zapošljavanje Milice Đurđević Stamenkovski, od 1. januara 2026. godine nijedan zaposleni radnik, odnosno nijedno zaposleno lice u sistemu socijalne zaštite neće primati osnovnu platu koja je manja od iznosa prosečne minimalne neto zarade u Republici Srbiji.

Ova promena je jedan od ključnih koraka u našem nastojanju da izgradimo zdrave i održive temelje sistema socijalne zaštite, u kojem se rad svih stručnjaka i saradnika vrednuje na pravičan i transparentan način.