Slušaj vest

Uglješa Grgur, narodni poslanik i predsednik Pokreta za pravdu Grgur, oglasio se posle prodaje zgrade na licitaciji u Ulici Vojvode Stepe na Voždovcu.

Kako je Kurir već pisao, radi se se o zgradi u kojoj su stanari platili stanove pre 15 godina i plaćali porez na imovinu, struju i komunalije...

Međutim, došlo jer spora zbog neizmirenih dugova investitora prema banci, zbog čega je zgrada i prodata u utorak.

Borba za krov nad glavom

Problem je što stanovi i zgrada do danas nisu upisani u katastar, pa vlasnici stanova strahuju da novi vlasnik može da ih izbaci na ulicu i traže zaštitu državnih organa.

- Radi se o čistom kriminalu i to organizovanom jer umešana su najmanje tri lica u ovom ozbiljnom krivičnom delu. Tražim kao narodni poslanik hitnu reakciju nadležnog tužilaštva, znači odmah da reaguju! Braniću dvadeset porodica svojim životom ali niko ih neće izbaciti na ulicu - rekao je Grdgur koji je nedavno posetio ove stanare i dao im podršku.

Grgur je najavio i da će reagovati u Skupštini Srbije oko kako kaže, "dugogofišnjeg problema sa izvršiteljima":

- Sa postojećim sistemom izvršenja, uvođenjem javnih izvršitelja, za poslednjih 14 godina (od 2011. kada su uvedeni ) u narodu se akumulirala ogromna količina nepravde, koja se izražava, kroz frustraciju, bes, osećaj bespomoćnosti, konstantnog straha od javnih izvršitelja, u njihovom pljačkanju koji može dovesti do vrlo teških posledica.

Uglješa Grgur Foto: Kurir Televizija

Hitna izmena zakona o izvršenju

- Zato kao narodni poslanik, sa osećajem pravednosti i poštenom odnosu države prema građaninu i građanima Srbije, predložiću kao narodni poslanik po Ustavu Srbije član 107 stav 1, hitnu izmenu zakona o izvršenju i obezbeđenju u izvršnom postupku, za ukidanje javnih izvršitelja i vraćanje izvršnog postupka u nadležnost osnovnih sudova jer sud kao kapa izvršiteljima, jedino obezbeđuje pravilan i zakonit postupak izvršenja, koji je kontrolisan, a ne ovu pljačku, otimačinu i zlo, koje nam se desilo sa javnim izvršiteljima koji su postali moćniji od države i predstavljaju bezbednosni rizik po državu i narod. Molim građane da utiču na svoje narodne poslanike, koji su ih birali, da podrže usvajanje mog predloga. Tražim i ja kao narodni poslanik od svog naroda da me podrži - rekao je Grgur.