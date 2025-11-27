Slušaj vest

Ispijanje kafe ujutru za mnoge je obavezan ritual, čak i pre doručka. Kafa nas razbuđuje i pruža trenutak opuštanja pre nego što započnemo dnevne obaveze. Često je pijemo odmah nakon buđenja, pre nego što bilo šta pojedemo, ali postavlja se pitanje – da li je zdravo piti kafu na prazan stomak?

O tome da li je kafa zdrava za dobar početak dana, za "Redakciju" je objasnio kardiolog dr Petar Borović:

- Tri sata pre buđenja organizam se priprema za ustanak, ako ustajemo u isto vreme, i podiže se nivo hormona stresa. Znači javlja se snaga i mi se budimo raspoloženi, vedri, snažni. Ako popijemo kafu ujutru, kafa uradi to isto, nepotrebno, i sada se nivo hormona stresa jako gomila. To povuče nivo masnoća, nivo šećera, u krvi je previše masnoća, previše šećera i to traje neko vreme.

Borović ističe da je bolje početi dan sa čašom vode, zatim čašom sveže limunade ili sa malo meda razmućenog u vodi:

- Ako to popijemo umesto kafe, tog dana bićemo u odličnoj formi. Zašto? Prema našim podacima, republičkim i kardiološkim, najviše srčanih udara je u ranim jutarnjim časovima. Organizam jako traži vodu, a ljudi umesto vode popiju kafu. Kafa je diuretik i izluči se sedam puta više vode nego što u šolji ima. Pazite apsurda. Organizam traži „daj mi vodu“, a mi izbacimo vodu. Nema dovoljno vode. Strada ceo organizam, traži neko rešenje prema tome. Počnimo dan sa vodom, čajem, limunadom i živećemo lepše, kvalitetnije, duže.

Borović kaže da su najlepše žene sveta pile puno vode: Čak sedam, osam čaša dnevno:

- Dve pre doručka, pre ručka, pre večere. Ako cveće ne zalivamo, uvenuće. Prema tome, hoćemo da budemo zdravi, lepi, sveži i puni snage.

Šta možete dodati vodi da je obogatite?

Ako vam obična voda deluje previše jednostavno ili želite dodatne benefite, evo nekoliko zdravih dodataka koje možete probati:

• Limun: Svež limunov sok (1/2 limuna) u vodi nije samo osvežavajući, već i bogat vitaminom C koji jača imuni sistem i pomaže u detoksikaciji. Limun pomaže i u alkalizaciji organizma, što je korisno za ravnotežu pH vrednosti.

• Đumbir: Par kriški svežeg đumbira u vodi daje laganu pikantnost i poznat je po svojim protivupalnim svojstvima. Pomaže varenju, smanjuje nadutost i pojačava cirkulaciju.

• Med: Kašičica kvalitetnog meda ne samo da blago zaslađuje vodu, već i dodaje antioksidanse i deluje umirujuće na grlo. Odličan je izbor ako želite da izbegnete rafinisani šećer, ali da ipak imate prijatan ukus.

• Menta (nana): Listići nane u vodi daju osvežavajući ukus i pomažu kod problema sa varenjem i nadimanjem, kao i kod stresa.

• Krastavac: Par kriški krastavca u vodi hidrira dodatno i daje blagi, prirodni ukus, dok istovremeno osvežava i pomaže u eliminaciji toksina.

Kako ova mala promena može uticati na vas?

Započinjanje dana sa čašom vode, posebno obogaćene nekim od ovih prirodnih dodataka, može doneti:

• Bolju hidrataciju od samog starta

• Povećanu energiju i mentalnu jasnoću

• Poboljšanu probavu i redovniju stolicu

• Smanjenje osećaja umora i glavobolja koje često prati dehidratacija

• Podršku imunološkom sistemu i bolju otpornost na stres

