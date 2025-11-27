Slušaj vest

Koji je vaš omiljeni ritual pre spavanja? Čitate li nešto? Slušate muziku? Meditirate? Šta god da je vaš odgovor, sigurni smo da je cilj svima da zaspe brzo, lako i u miru. Danas vam otkrivamo kako i zašto neki ljudi imaju neobičan ritual pre spavanja – stavljanje sapuna pored kreveta.

Osim svoje osnovne namene za čišćenje, sapun može imati i druga svojstva. Na primer, ako se bavite baštovanstvom, možete staviti komad sapuna u zemlju kako biste sprečili korov i tako zaštitili biljke od buba i drugih insekata, piše House Digest.

Ako je vaša soba sklona insektima, držanje sapuna na okviru kreveta ili noćnom ormariću može sprečiti bube da uđu u prostoriju.

Čak i kada izlazite, stavite komad sapuna u džep i budite sigurni da vas insekti neće "napasti".

Sapun ima mnogobrojna svojstva Foto: Shutterstock

Pomaže i kod sindroma nemirnih nogu

Takođe se veruje da pomaže kod sindroma nemirnih nogu.

Mnogi ljudi imaju problema sa spavanjem – prevrću se, pomeraju jastuke, nameštaju pokrivače – i pate od tzv. "sindroma nemirnih nogu".

Ovaj sindrom karakteriše neodoljiva potreba za pomeranjem nogu u svakom trenutku i buđenje usred noći zbog grčeva. Nažalost, ne postoji lek za ovaj sindrom, a može zahvatiti i druge delove tela: glavu, ruke i trup. Ipak, postoje mnogi alternativni načini kojima ljudi ublažavaju simptome, a jedan od njih je stavljanje sapuna u posteljinu.

Najefikasniji su sapuni od lavande i kokosa

Sapun oslobađa ione koji kod obolelih mogu ublažiti bol.

Komad sapuna se stavlja ispod tkanine a najefikasniji su sapuni od lavande i kokosa. Sama lavanda deluje opuštajuće i blagotvorno.

Nacionalna medicinska biblioteka navodi da jaki mirisi poput lavande i kokosa imaju inhalaciona svojstva koja smiruju parasimpatički nervni sistem i pomažu u regulaciji telesnih procesa.