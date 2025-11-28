Da li trudna mlada može da se uda u crkvi

Momak iz Srbije po imenu Predrag poželeo je da sa svojom trudnom devojkom organizuje i crkveno venčanje. Kako je čuo priče da "trudnice ne bi trebalo da se udaju u crkvi", obratio se svešteniku Dušanu i od njega dobio odgovor koji niko nije mogao da očekuje.

Pojedini će ostati poprilično iznenađeni, pojedini šokirani, ali niko neće biti ravnodušan. Osim vernika koji veoma dobro poznaju crkvene kanone i smisao koji se krije iza njih. Zato, opširan stav crkve, koji je sveštenik putem portala "Svetosavlje.org" preneo budućem mlaodženji, prenosimo u celosti.

"Dragi brate Predraže, Sveta tajna braka naziva se i venčanje, jer se mladencima na glave stavljaju venci, kao nekada pobednicima na olimpijskim i drugim viteškim igrama. O tome Sveti Jovan Zlatousti govori: "Venci, kao pobedni znaci, meću se zato što su bračnici bili nepristupni bludu i nepobeđeni sada mogu ući u bračnu sobu". Dakle, venci na glave mladencima stavljaju se kao nagrada za njihov celomudren život pre braka, za ostvareno devičanstvo s obe strane. Zato se drugobračnicima (ako oboje stupaju u drugi brak) ne stavljaju venci na glavu, obzirom da već imaju iza sebe bračno iskustvo. Isti značaj imaju i upaljene sveće, koje se daju vereni(c)ima pri Činu obručenja. Upaljene sveće u rukama novonevesnika označavaju čistotu njihovog života, svetlost njihovih vrlina i svetlost blagodati Svete tajne braka.

Bremenitost odudara od venčanih darova

Iz ovih navedenih primera nagrađivanja mladenaca za celomudren život pre stupanja u brak, jasno je da bremenitost mlade odudara od ovih venčanih darova. To što se u praksi dešava suprotno želji Crkve, da mladenci u brak stupe čisti i čedni, znak je popustljivosti pred savremenim načinom života. U patrijarhalnom društvu svaka devojka, već sa 18 godina, pa i ranije, bila je isprošena za mladića koga su izabrali, prihvatili devojčini roditelji, a mladić je ženio devojku koju je često prvi put video prilikom proševine. Za divno čudo, većina tih brakova se održavala doživotno.

Danas se mladić i devojka zabavljaju po nekoliko godina, često žive zajedno, stupaju u brak kasnije, u tridesetim godinama, pa onda nije čudo da devojka i zatrudni pre braka. A da ne bi vodila dete pri venčanju, mladenci pribegavaju venčanju pre porođaja, dakle dok je mlada još u blagoslovenom stanju.

Crkva, u takvim slučajevima, bira manje zlo: nevoljno dozvoljava venčanje, smatrajući to ekonomijom, nužnom popustljivošću, nasuprot jednostavnim odbijanjem venčanja. Ili bi možda, u tom slučaju, trebalo primeniti venčanje drugobračnih, slično ranijem pravilu, ako bi neko crkvenu veridbu prekinuo ili jedan od obručnika umro, preživeli bi se venčavao po činu drugobračnih.

Pošto je tvoje pitanje bilo u obliku "ne valja se", što za posledicu može imati nešto negativno, pa čak i nesrećno u braku, blagodat Božja, prizvana od strane sveštenika koji venčava, delovaće na mladence bez obzira na njihovo ranije ogrešenje, pogotovo ako se oboje, pre obručenja i venčanja, ispovede i pokaju za svoja ogrešenja i dobiju razrešenje od nadležnog sveštenika", objasnio je otac Dušan u opširnom odgoru.