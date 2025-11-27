Slušaj vest

Automobil marke "Audi SQ" pronađen je juče u betonskom propustu pored magistralnog puta Čačak - Požega.

Vozilo su pronašli građani, a u njemu su, kako se sumnja, bila tela nestale Ane Radović i njenog prijatelja koji je upravljao vozilom.

Kako se nezvanično saznaje, iz ovog automobila je upućen "panik poziv", nakon čega je policija došla i do saznanja da je sa telefona nestale Ane Radović pozvana 2 puta - hitna služba i hitna pomoć.

U pitanju je funkcija koja omogućava vozaču ili putnicima da automatski ili pritiskom na dugme pozovu hitnu pomoć u slučaju nesreće ili opasnosti.

Ovaj sistem uključuje:

Auto je pronađen pored puta

Automatski poziv (eCall): U novijim vozilima, senzori mogu detektovati ozbiljan sudar (npr. aktiviranje vazdušnih jastuka) i automatski upućuju poziv hitnim službama, šaljući GPS lokaciju vozila.

Ručni poziv: Uvek postoji i panik taster/SOS dugme koje putnici mogu sami pritisnuti da bi direktno kontaktirali hitne službe ili definisane kontakte.

Šta je eCall?

Reč je o automatskom pozivu u nuždi koji je postao tihi anđeo čuvar na evropskim putevima, spreman da reaguje u najkritičnijim trenucima čak i kada vozač to nije u stanju.

Njegova najveća snaga leži u sposobnosti da drastično skrati vreme reakcije hitnih službi, ključni faktor koji spašava živote.

Sistem eCall, obavezan u svim novim modelima automobila i lakih komercijalnih vozila homologovanim za tržište Evropske unije nakon 31. marta 2018. godine, osmišljen je s jednim ciljem: da se osigura najbrža moguća pomoć u slučaju teške saobraćajne nesreće.

Njegova funkcionalnost je dvojaka.

Primarno, sistem se aktivira automatski u trenutku ozbiljnog sudara, na primer kada se aktiviraju vazdušni jastuci. Senzori u vozilu detekuju snažan udar i samostalno uspostavljaju besplatan poziv prema jedinstvenom evropskom broju za hitne slučajeve 112.

Druga, jednako važna funkcija, jeste ručna aktivacija.

Senzori koji detrektuju ozbiljan sudar automatski upućuju poziv hitnim službama, šaljući GPS lokaciju vozila

Pritiskom na spomenuto SOS dugme, vozač ili bilo koji putnik u vozilu može direktno kontaktirati najbliži centar za hitne situacije.

Ova mogućnost je neprocenjiva ako ste svedok druge nesreće, ako neko u vozilu doživi iznenadni medicinski problem poput srčanog udara ili ako se nađete u opasnoj situaciji, na primer zaustavljeni u voznoj traci bez mogućnosti bezbednog izlaska.

Nakon poziva aktivira se GPS

Kada se eCall aktivira, on ne uspostavlja samo glasovnu vezu. Istovremeno šalje hitnim službama minimalni, ali ključni set podataka koji im omogućuje brzu i preciznu reakciju.

Taj paket informacija uključuje tačnu GPS lokaciju vozila, vreme nesreće, identifikacijski broj vozila i smer putovanja, što je izuzetno važno na autoputevima kako bi pomoć bila upućena u ispravnom smeru.

Na taj način, čak i ako su putnici bez svesti ili u stanju šoka i ne mogu da komuniciraju s operaterom, hitne službe tačno znaju gde se nesreća dogodila i mogu odmah poslati policiju, vatrogasce i hitnu pomoć.

Sistem funkcioniše u svim zemljama članicama EU, bez obzira na to gde je vozilo kupljeno ili registrovano, i za njegovo funkcionisanje nije vam potreban mobilni telefon.

SOS dugme je taster za hitnu pomoć

Šta je SOS dugme?

SOS dugme je taster za hitnu pomoć, koji se najčešće nalazi u vozilima i služi za automatsko ili ručno upućivanje poziva hitnim službama (policiji, vatrogascima, hitnoj pomoći).