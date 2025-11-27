Slušaj vest

Premijera dokumentarnog filma “Od izgnanstva do povratka“, koji pokriva uzbudljivu životnu priču nj.kv prestolonaslednika Aleksandra, starešine Kraljevskog doma Karađorđevića, održana je sinoć u Jugoslovenskoj kinoteci, a prikazivanju su prisustvovali njkv prestolonaslednik Aleksandar, njikv princeza Katarina, njkv princ naslednik Filip i njkv princeza Danica.

Prvi kadrovi ovog dokumentarca snimljeni su u Londonu u hotelu „Kleridžiz“, pre svega simboličnoj lokaciji za ovaj projekat, u apartmanu 212 u kom je prestolonaslednik rođen 1945. godine. Nakon toga snimanje je nastavljeno na raznim lokacijama u Srbiji, ali i u drugim zemljama, uz učešće brojnih poznatih ličnosti, koji svojim svedočenjima govore priču ne samo o Karađorđevićima, nego i o istoriji Srbije i našeg naroda. Filmska ekipa nastavlja rad na pratećoj TV seriji, radnog naziva „Kruna, država i narod“ koja će pokriti sve one detalje i sagovornike koji, iako veoma zanimljivi, nisu našli svoje mesto u filmu.

U režiji reditelja Lazara Vukovića i njegove produkcijske kuće „Wolf Entertainment“, „Od izgnanstva do povratka” otkriva brojne tajne kraljevske porodice, a poseban detalj je taj što, pored drugih učesnika, upravo mjkv prestolonaslednik Aleksandar prvi put javno iznosi svoju životnu priču. Ovaj film baca svetlo na složenu istoriju i prati uzbudljivu i istinitu priču kako je kraljevska porodica Srbije, na raskršću istočnih i zapadnih uticaja, nastojala da očuva krunu, služeći narodu i otadžbini.

Njkv prestolonaslednik Aleksandar se obratio okupljenima i poručio: „Nezahvalno je govoriti o sebi, o svom životu... Svakako je mnogo toga rečeno upravo u ovom filmu. Neću se žaliti na teške, tužne delove mog života, zato što je svakako bilo pregršt lepih trenutaka, koji su nadvladali one ružne.

Želim da ova priča bude podsećanje da se neke stvari, poput te da jedna ideologija u detetu od dve godine vidi neprijatelja, više nikad ne ponove. Da više niko ne bude primoran da odrasta daleko od otadžbine... Da o njoj može samo da sanja... Ono što je najbitnije je drugi deo naslova – Povratak. Moja porodica i ja smo se vratili u Srbiju. Karađorđevići su u svojoj otadžbini, tu živimo, venčavamo se, rađamo. Sa svojim narodom, tamo gde pripadamo i gde jedino možemo biti. Kruna je tu da služi Srbiji i našim ljudima. To je ono najvažnije i to je za mene glavna poruka ovog filma.“

Od rođenja u egzilu u Londonu, preko krštenja na kom mu je kuma bila pokojna kraljica Elizabeta II, do proglašenja za državnog neprijatelja sa dve godine, mnogo toga liči na uvod holivudskog filma, a zapravo je istinita životna priča. Dokumentarac prati i druge intrigantne priče, kao što su „opljačkano zlato“, o kome se spekuliše dugi niz godina, porodično nasleđe koje je zaključano u sefu više decenija, kao i konfiskaciju celokupne privatne imovine kraljevske porodice.

Pored prestolonaslednika, u filmu govore brojne javne ličnosti iz Srbije i inostranstva, ministri i drugi predstavnici političkog života, akademici, novinari, glumci, pisci i mnogi drugi. Spisak ne navodimo, jer će on biti konačan tek nakon emitovanja serije. Film je ušao i u selekciju Srpskog filmskog festivala u Čikagu gde će biti prikazan u decembru ove godine.

Na premijeri se obratio i reditelj, g. Lazar Vuković: „Od samog početka ovog projekta, moj cilj nije bio samo da zabeležim hronologiju, već da otkrijem čoveka iza nasleđa, sina, oca, dedu, supruga, čoveka koji je kroz izuzetne okolnosti prolazio sa dostojanstvom, strpljenjem i nepokolebljivom posvećenošću svom narodu. Nadam se da će ovaj film publici ponuditi jasnije razumevanje njegove posvećenosti jedinstvu, službi i nasleđu, kao i izuzetne lične priče“.

Dokumentarni film o prestolonasledniku Aleksandru Foto: Kraljevski Dvor

Pored članova Kraljevske porodice, premijeri su prisustvovali i njegovo preosveštenstvo episkop novobrdski G. Ilarion, vikar njegove svetosti patrijarha srpskog G. Porfirija, Njihove ekselencije ambasadori Kraljevine Španije g. Huan Hose Sans Aparisio, Argentine g. Osvaldo Narciso Marsico, i drugi predstavnici diplomatskog kora, g-đa Beti Rumeliotis, sestra princeze Katarine, članovi savetodavnih tela Krune, predstavnici državnih i kulturnih institucija, kao i brojni drugi ugledni gosti iz sfera privrede, umetnosti, kulturnog i javnog života Srbije.

Radiša Cvetković, zamenik direktora Jugoslovenske kinoteke, zaključio je zvanični deo svojim obraćanjem „Ovaj film je tema koja pripada istoriji i našem kolektivnom pamćenju. Kao naslovna institucija filmske kulture, Jugoslovenska kinoteka ima posebnu odgovornost da podržava upravo ovakva svedočanstva i autorske poglede na prošlost, koji govore i o našem vremenu.“