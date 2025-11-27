Slušaj vest

Ministarstvo prosvete donelo je odluku da se produži rok do 30. decembra 2025. godine za oslobađanje obaveze vraćanja kredita.

Kako navodi SKONUS na Instagram profilu, studenti korisnici studentskog kredita koji diplomiraju do 30. decembra 2025. godine, oslobađaju se obaveze vraćanja studentskog kredita.

Zahtev za oslobađanje od studentskog kredita i overena kopija Uverenja o diplomiranju dostavljaju se najkasnije 30 dana od dana diplomiranja na adresu: Ministarstva prosvete – Odeljenje za učeničke i studentske kredite i stipendije, ulica Nemanjina 22-26, Beograd, sa naznakom "Za oslobađanje od obaveze vraćanja studentskog kredita".

- Ministarstvo prosvete uvažavajući najbolje interese studenata, a s obzirom na okolnosti u kojima se odvijao nastavni proces na visokoškolskim ustanovama u prethodnoj školskoj godini, donelo je odluku da se produži rok do 30. decembra 2025. godine za oslobađanje obaveze vraćanja kredita. Studenti korisnici studentskog kredita koji diplomiraju do 30. decembra 2025. godine, oslobađaju se obaveze vraćanja studentskog kredita - saopštilo je resorno ministarstvo.

U skladu sa Zakonom o učeničkom i studentskom standardu, uslov za oslobađanje od obaveze studentskog kredita je da ukupno vreme studiranja ne sme da bude duže od vremena za trajanje nastave, odnosno do kraja tekuće školske godine.

