Mala Nina Rakić iz Smederevske Palanke, koja je iznenada umrla 25. juna, juče bi napunila godinu dana.

Njena majka, Marija Rakić, spremila je tortu, balone i poklone, ali umesto dečjeg smeha i radosti, njihov dom su ispunile tuga i tišina.

Marija je prvi Ninin rođendan dočekala bez svog deteta. Foto: Privatna Arhiva

Sve što je mama pripremila stajalo je kao nemi svedok onoga što je trebalo da bude srećan dan, a pretvorilo se u bol koji ne prestaje.

Uz fotografije koje slamaju srce, Marija je na Fejsbuku napisala:

Marija je za Ninu pripremila tortu i poklone. Foto: Fejsbuk Printscreen

- Sve ti je mama spremila, i sve te čeka. Samo nedostaje najvažnije, nedostaje moja NINA! Svećica koju nema ko da oduva, poklon kome nema ko da se obraduje! Spremam ti i donosim tamo gde si sada, a nisi smela biti! Srećan prvi (nebeski) rođendan! - napisala je Marija.

Foto: Fejsbuk Printscreen

Podsetimo, kako je Kurir pisao, Nina je bila zdrava, vesela i razigrana devojcica. Ništa nije ukazivalo da će 24. jun biti početak tragedije. Tog jutra je počela da povraća. Marija se zabrinula, odmah je odvela kod pedijatra, dobili su uput za bolnicu "Stefan Visoki", gde su joj izvadili krv i dali infuziju. Rečeno je da nalazi nisu zabrinjavajući i poslati su kući.

Ali stanje se uveče pogoršalo - Nina je dobila visoku temperaturu od 39,1. Lek nije delovao, pa su se roditelji vratili u bolnicu.

Nina je počela da povraća i dobila je temperaturu. Foto: Privatna arhiva

Kaku su rekli, na hodniku su čekali skoro dva sata dok se detetu stanje pogoršavalo. Nisu joj, kažu, dali lek za temperaturu, nisu dozvolili ni vodu.

Kada su je konačno primili, skoro dva sata su pokušavali da joj pronađu venu. Marija je molila da je pošalju za Beograd, ali su odbili.

Kada su joj konačno dali infuziju i antibiotik, stanje joj je i dalje pogoršavalo.

U jednom trenutku - Nina je prestala da diše.

Imala je samo sedam meseci.

Foto: Privatna Arhiva

- Bili smo mala, ali srećna porodica... Tek je počela da širi ručice, tek je trebalo da prohoda, da mi kaže "mama". A otišla je preko noći. Zdravo dete... Kako je to moguće?", ispričala je Marija ranije za Kurir.

Ona i danas, mesecima nakon tragedije, sedi u kuci ispunjenoj njenim stvarima, mirisima i uspomenama.

Nina je imala samo sedam meseci kada je umrla, a pre toga je bilo zdravo i napredno dete. Foto: Privatna Arhiva

- Sedam meseci smo bile nerazdvojne... Cela kuća je odzvanjala njenim glasom. A sad - samo tuga i tišina. Nju ništa ne može da vrati. Ali želim istinu. Želim da znam šta se desilo, da niko više ne prođe kroz ovaj bol - pričala je neutešna majka.