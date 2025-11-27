Slušaj vest

U gradskom prevozu došlo je do neuobičajenog incidenta kada je sukob između starije putnice i mlađeg muškarca prerastao u fizički obračun koji je završio padom starice i sumnjom na težu povredu.

Do nesvakidašnje situacije došlo je u prepunom autobusu javnog prevoza kada je starija žena, procenjene dobi između 75 i 80 godina, počela da udara torbom putnika koji je sedeo ispred nje, zahtevajući da ustane. Prema rečima muškarca, prvih nekoliko sekundi sve je izgledalo kao tipična gužva u prevozu, dok putnica nije počela da ga udara torbom po ramenu, a zatim i po licu.

Njegovu objavu sa Redita prenosimo u celosti:

- Baba me udarala, gurnuo sam je i sada izgleda ima slomljen kuk. Je li sam u problemu? Danas sam doživeo nešto što zvuči kao loša skeč-komedija, ali nažalost nije. Autobus je bio pun, a ja sedim. Na jednoj od stanica, ulazi baba od možda 75–80 godina i staje ispred mene. Prvih pet sekundi sve okej. Onda kreće da me udara torbom po ramenu i viče: "Ustaj, ustaj, ustaj!" Nisam stigao ni da reagujem. Prvi udarac sam ignorisao, drugi me baš zategao, treći me pogodio u lice jer je zamahnula previsoko. Instinktivno sam je odgurnuo rukom da se odmakne, nisam ni gledao gde će da završi. Izgubila je ravnotežu i pala između dva sedišta. Ljudi su počeli da viču, da se zove hitna. Ja sam se zaledio, nisam znao šta da radim - napisao je mladić i dodao:

- Sada samo razmišljam - da li sam kriv? Trebalo je da ustanem, ali isto tako ne očekuješ da te neko bombarduje torbom iz sve snage. Nisam je gurnuo da joj naškodim, nego refleksno da se zaštitim, ali situacija izgleda užasno. Ne znam da li da odem na policiju, da li da čekam da se javi prijava, da li se ovo računa kao samoodbrana kad te napadne baba s torbom. Osećam se užasno i ne znam šta da radim.

Da li će odgovarati

Objava je izazvala lavinu komentara. I dok su neki smatrali da je njegova reakcija pogrešna, drugi ističu da je u ovom slučaju reč o samoodbrani.

- Od onoga što znam o zakonu i kako tretira samoodbranu, dozvoljava se upotreba tek toliko dovoljne sile da se suzbije nasilje. Postavlja se pitanje, da li si upotrebio prekomernu silu time što si odgurnuo nekoga ko te je direktno udarao torbom. Meni lično ne zvuči tako, ali, opet, konsultuj se sa advokatima - napisala je jedna korisnica, a druga nastavila:

- Sve zavisi šta će mu biti prekomerna sila. On može da se vadi na to da je baba verovatno bolesna i ima osteoporozu, pa je zato kuk otišao, a da on nije mogao da zna u tom momentu da će njegovo guranje da načini takvu štetu. Sudija će blagonaklono da gleda na slučaj, ali će najverovatnije morati (blaže) da odgovara.

Podstaknuti ovom objavom pojedini korisnici su objavili neprijatne situacije koje su se njima dešavale u gradskom prevozu.

- Bože koliko mi je gnusno da čitam ovakve postove, juče su me bukvalno napale verbalno tri žene jer nisam mogla, znači ne htela, nego nisam mogla da ustanem zbog zdravstvenih problema i njih tri su krenule odma u verbalni napad kako mi mladi izmišljamo probleme, svi smo mi bolesni, a one starije nisu. Nažalost, im nisam odgovorila onako kako sam možda trebala, ali sramota kako se ponašaju i stvarno razmišljam da počnem da nosim papir kao dokaz da imam dijagnozu - pisalo je u komentaru.

Šta kaže zakon

Inače, Krivični zakonik član 19 kaže da je nužna "ona odbrana koja je neophodno potrebna da učinilac od svog dobra ili dobra drugoga odbije istovremen protivpravan napad".