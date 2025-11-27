Slušaj vest

Sinoć je u organizaciji Fondacije „Za srpski narod i državu“, u Galeriji 73 na Banovom brdu, u društvu velikog broja članova porodice, prijatelja i saradnika Ljubice Bube Miljković, održano veče sećanja na ovu istoričarku umetnosti gde su se prisutni prisetili njenog života i rada kao kustosa u Narodnom muzeju Srbije.

Obeležavanjem tačno šest meseci od njene smrti Fondacija je želela da se na ovaj način oduži velikom znalcu i dragoj saradnici, autorki trilogije „O srpskoj umetnosti s ljubavlju“, koja je dala nemerljiv doprinos očuvanju kulturnog i duhovnog identiteta Srbije i njeno ime, stručnost i dugogodišnji predan rad sačuva od zaborava.

Foto: Privatna arhiva

Prisutnima su se obratili Mirela Pudar, direktorka Galerije 73, Miroslav Vasić, konzervator i restaurator u Narodnom muzeju, Vesna Bašić, urednica trilogije “O srpskoj umetnosti s ljubavlju”, Aleksandar Đurić, predsednik Društva srpskih umetnika Lada, Tijana Fišić, slikarka i profesorka na Fakultetu za umetnost i dizajn i akademik Todor Stevanović.

„Ljubica Miljković bila je ne samo erudita, istoričar, enciklopedista i veliki muzealac, za mene je bila pre svega veliki prijatelj i to je za mene bio njen najveći dar za putovanje kroz život. Kao mlađeg saradnika me je podržavala u radu, i dala mi je kroz bezbrojne savete i tople reči – duhovna krila, da mogu da letim kroz prošlost, sadašnjost, verujem u nadu i lepu budućnost. Uvek je imala vremena da sasluša, da umiri, da istakne najbolja rešenja u poslu. Svedok sam njene „žive borbe“ oko povratka iskonskog imena Muzeja u Narodni muzej Srbije“, istakao je Miroslav Vasić.

Foto: Privatna arhiva

Sastavni deo večeri činilo je i čitanje predgovora Nikole Kusovca, istoričara umetnosti i bivšeg kustosa Narodnog muzeja iz treće knjige „O srpskoj umetnosti s ljubavlju“, koju je Fondacija objavila posthumno. „Ljubica Buba Miljković (1949–2025) bila je zasigurno najbolji poznavalac srpskog slikarstva 20. veka. Ne samo što je bila znalac najvišeg reda nego je svoje pregnuće utemeljila na nepatvorenoj ljubavi, njeno plameno rodoljublje biće uzor ne samo nama već i onim koji dolaze, a taj uzor ne zastareva. Njeno poznavanje umetnosti bilo je s ljubavlju. I naslov njenog troknjižja u izdanju Fondacije „Za srpski narod i državu”, O srpskoj umetnosti s ljubavlju, belodano svedoči o njenom pristupu i posvećenosti struci, odnosu prema nacionalnoj umetnosti i kulturi... Mi, mislim na ceo srpski rod, nismo svesni kakvog smo stručnjaka izgubili. Shvatićemo tek posle izvesnog vremena, kad procenimo da nema ko drugi da obavlja taj deo posla koji je ona radila, tako marljivo i s ljubavlju. Četrdeset i nešto godina sam u ovom teškom, ali lepom poslu i ipak ne vidim nikoga ko bi mogao dostojno da nastavi njenim putem. Zato mislim da je ovaj izdavački poduhvat Fondacije primer kako se populariše zaštita kulturnih dobara i utiče na vaspitavanje šire zajednice i neguje nacionalni identitet. To je dragoceno“.

Foto: Privatna arhiva

Ljubica Miljković svoj radni vek provela je kao kustos u Narodnom muzeju od 1984. do 2015. godine, bavila se likovnom kritikom i istraživala srpsko slikarstvo XX veka i istoriju ustanove u kojoj je radila.

Autor je više izložbi, studija, kataloga i monografija. Scenarista je tri televizijske dokumentarne emisije pod naslovom „Tajne Narodnog muzeja”, kao i više priloga za Školsko-obrazovni program RTS. Održala je na desetine predavanja na Kolarčevim univerzitetu, Pedagoškom fakultetu i u ustanovama kulture širom Republike Srbije. Pokrenula je i uređivala list Glasnik Društva prijatelja Narodnog muzeja.

Počasni je član Društva srpskih umetnika Lada, a kao darodavac član je Skupštine Matice srpske. Za svoj višedecenijski predan rad, posvećenost struci i unapređenje muzejske profesije dobila je više zahvalnica i značajnih profesionalnih priznanja.

Dobitnik je Nagrade za životno delo „Mihailo Valtrović”, koju dodeljuje Muzejsko društvo Srbije za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi za oblast istraživanja, zaštite, korišćenja, prikupljanja i predstavljanja pokretnog kulturnog nasleđa.