Ministarka Milica Đurđević Stamenkovski je na konferenciji na temu "Snaga i uticaj žena u razvoju sektora bezbednosti", poručila da kada bi više žena bilo u politici i sektoru bezbednosti, manje bi bilo ratova, konflikata i stradanja.

Ona je naglasila da veće učešće žena u sektoru bezbednosti doprinosi stabilnijem i humanijem društvu.

- Zbog majčinskog instinkta i urođene sposobnosti da stvaraju sigurnost i bezbednost, žene najčešće imaju pristup koji doprinosi mirnom rešavanju sukoba - istakla je ministar.

Đurđević Stamenkovski je navela da je važno da žene biraju zanimanja iz ljubavi, odnosno da rade ono što vole, a ne što im je neko nametnuo.

- Kada žena obuče uniformu, obuče je iz ljubavi prema svojim bližnjima, zemlji, narodu i društvu u kojem živi. Muškarcu je uvek u fokusu da odbrani čast, a žena ima potrebu da štiti, brine i neguje - istakla je ministar.

Ona je navela i da u Zakonu o radu ne postoji diskriminacija na osnovu pola, te da je omogućeno i da žene budu na visokim pozicijama, kao što je moguće i da muškarci koriste pravo na odsustvo radi nege deteta.