Republički hidrometeorološki zavod izdao je danas upozorenje na sneg za brdsko-planinska područja Srbije.

"U brdsko-planinskim predelima do subote, 29. novembra, očekuje se povremeno sneg jačeg intenziteta koji će usloviti smanjenu vidlјivost, kao i zadržavanje snežnog pokrivača na kolovozu. Jači sneg očekuje se uglavnom u večernjim i noćnim satima i tada se može očekivati njegovo zadržavanje ponegde i u nižim predelima zapadne, centralne i jugozapadne Srbije.

U oblasti Homolјskih planina i u višim predelima jugoistočne Srbije u istom periodu prognoziraju se mešovite padavine (kiša i sneg), a usled niskih temperatura, kiša se mestimično može lediti na tlu.

Oprez se savetuje svim učesnicima u saobraćaju", navodi se u upozorenju RHMZ.

Upaljen meteo alarm

U većem delu Srbije danas je na snazi žuto upozorenje zbog snega, a u istočnoj i jugozapadnoj Srbiji upaljen je narandžasti meteo alarm.

Narandžasti meteo alarm znači da je vreme opasno: Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe.

Do subote sneg

"Sutra oblačno i hladno sa slabim snegom, u nižim predelima severne, istočne i jugoistočne Srbije i sa kišom i susnežicom, dok se u oblasti Homolјskih planina i u višim planinskim predelima jugoistočne Srbije očekuje i ledena kiša. Padavine će uglavnom biti slabe, a nešto veća količina padavina očekuje se samo na istoku i jugoistoku Srbije. Vetar slab i umeren severozapadni. Dnevna temperatura bez većeg kolebanja od 0 do 3 stepena, a na istoku zemlјe i u Banatu od 4 do 6 stepeni.

U subotu oblačno, pre podne sa padavinama: u nižim predelima sa kišom i susnežicom, kratkotrajno i snegom, a u brdsko-planinskim predelima sa snegom uz manje povećanje visine snežnog pokrivača i to posebno na jugozapadu i zapadu zemlјe. Posle podne prestanak padavina.