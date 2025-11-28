Trgovci skidaju poklopce sa teglica kafe, "pod ključem" sve više artikala: Poražavajuće scene iz marketa, evo zašto se to mora (FOTO)
U poslednje vreme u domaćim marketima primećuje se rast broja krađa, zbog čega su trgovci primorani da pojačaju mere zaštite proizvoda.
Sve više artikala sada dolazi sa zaštitnim zujalicama, koje mogu biti male, diskretne ili velike i crne, kako bi se otežalo neovlašćeno uzimanje robe sa polica i rafova.
Zujalice se postavljaju na razne proizvode, od hrane do kozmetike, a trgovci ističu da je cilj da se smanji gubitak, ali i da kupci budu svesni da su određeni proizvodi pod posebnom zaštitom. Pored toga, primećuje se i da su sa nekih artikala uklonjeni poklopci, posebno kod teglica kafe i kremova, kako bi se smanjila mogućnost krađe i manipulacije sadržajem.
Tegle bez poklopaca
Potrošači često bivaju iznenađeni i zgroženi ovakvim prizorima pa mnogi pitaju zaposlene zbog čega je neophodno skidati poklopce sa teglica. Kurir je jednom prilikom razgovarao sa zaposlenima u jednom prestoničkom marketu koji objašnjavaju da ima mnogo lopova koji ciljano kradu čokolade, bombonjere, teglice kremova pa ih kasnije prodaju na pijaci.
- Ne znamo kako da ih zaustavimo. Ovo je jedno od rešenja. Svako ko pazari krem ili kafu na kasi dobija poklopac. Ljudi ne mogu ni da zamisle koliko se krade na dnevnom nivou posebno oko praznika i kada su velike gužve - rekla nam je vidno zabrinuta radnica.
Lista artikala na kojima najčešće ima zujalica
- Kafa u teglicama
- Razni kremovi i namazi
- Delikatesni sirevi
- Skupi čajevi i začini
- Premium čokolade i slatkiši
- Kozmetički proizvodi visoke vrednosti (kreme, parfemi)
- Energetska pića i premijum sokovi
Sve ove mere deo su strategije trgovaca da zaštite svoju robu i smanje gubitke u marketima, dok se kupcima savetuje da obrate pažnju na artikle sa zujalicama i poštuju pravila u prodajnim objektima.