U poslednje vreme u domaćim marketima primećuje se rast broja krađa, zbog čega su trgovci primorani da pojačaju mere zaštite proizvoda.

Zujalice se postavljaju na razne proizvode, od hrane do kozmetike, a trgovci ističu da je cilj da se smanji gubitak, ali i da kupci budu svesni da su određeni proizvodi pod posebnom zaštitom. Pored toga, primećuje se i da su sa nekih artikala uklonjeni poklopci, posebno kod teglica kafe i kremova, kako bi se smanjila mogućnost krađe i manipulacije sadržajem.

Velike zujalice trgovci stavljaju i na tunjevine Foto: X printsceen

Tegle bez poklopaca

Potrošači često bivaju iznenađeni i zgroženi ovakvim prizorima pa mnogi pitaju zaposlene zbog čega je neophodno skidati poklopce sa teglica. Kurir je jednom prilikom razgovarao sa zaposlenima u jednom prestoničkom marketu koji objašnjavaju da ima mnogo lopova koji ciljano kradu čokolade, bombonjere, teglice kremova pa ih kasnije prodaju na pijaci.

- Ne znamo kako da ih zaustavimo. Ovo je jedno od rešenja. Svako ko pazari krem ili kafu na kasi dobija poklopac. Ljudi ne mogu ni da zamisle koliko se krade na dnevnom nivou posebno oko praznika i kada su velike gužve - rekla nam je vidno zabrinuta radnica.

Lista artikala na kojima najčešće ima zujalica Kafa u teglicama

Razni kremovi i namazi

Delikatesni sirevi

Skupi čajevi i začini

Premium čokolade i slatkiši

Kozmetički proizvodi visoke vrednosti (kreme, parfemi)

Energetska pića i premijum sokovi