Poznati Tiktoker Mića Ašćerić otvoreno je podelio svoje iskustvo sa Žilberovim sindromom.

Inače, to je genetski poremećaj koji utiče na način na koji vaša jetra obrađuje bilirubin. Mića je, kako je naveo, sasvim slučajno saznao da boluje od ovog sindroma.

- Jednom dok sam bio u srednjoj školi, nije mi se išlo u školu, imao sam verovatno neki kontrolni, i otišao sam kod doktorke i tražio opravdanje. Slagao sam neke simptome i tako dalje. Znate kako to ide. Nemojte to raditi. Doktorka me pitala: "Zašto su ti oči tako žute? Rekao sam da imam kao žuto-zelene. Ona je rekla: "Ne, ne, ne, žute su ti beonjače, ti moraš da izvadiš krv" - ispričao je on.

Nakon što je doktorka videla rezultate krvne slike uputila ga je na Infektivnu kliniku u Novom Sadu.

- Videlo se da mi je bilirubin povišen 6-7 puta više od normale, tako da je ona to izguglala i videla da ću dobiti karcinom, cirozu, hepatitis C, sve najgore. Otišao sam na Infektivnu kliniku u Novom Sadu i ta žena, doktorka, mene tamo nije ni pogledala, ona je samo pogledala moj papir i rekla Žilberov sindrom, i to je to - ispričao je on.

Potom je objasnio da je Žilberov sindrom jedno stanje, bolest, u kojoj jetra ne obrađuje na adekvatan način bilirubin.

- Bilirubin je jedan produkt razgradnje crvenih krvnih zrnaca. Žute boje i sada neki kao ja, na primer, koji imaju Žilberov sindrom, imaju neku gensku mutaciju koja je nasledna, gde enzim ne obrađuje baš dobro taj pigment, onda ide našoj krvi, tkivima i tako dalje. Dakle, to nije opasno, nije životno ugrožavajuće, samo ljudi sa Žilberovim sindromom treba redovno da jedu, da piju, da se ne nerviraju, spavaju redovno i da se ne iscrpljuju previše. Idealan jedan život, samo naravno to u današnjem svetu nije moguće postići - objasnio je i dodao:

- Ako sve to ne budete poštovali, zažute vam se beonjače, koža,..