Božićni post počinje sutra i traje do 6. januara. Mnogi vernici tokom ovog perioda žele da očiste organizam i poprave zdravlje, ali se neretko dešava suprotno. Kilogrami rastu, energija opada, a osećaj gladi je stalno prisutan. Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" upozorava da je razlog tome loš izbor namirnica i pogrešan raspored obroka.

U redovnoj ishrani najveći deo dnevnog jelovnika čine meso, jaja i mlečni proizvodi. Međutim, kada se pređe na posnu hranu, osnova postaju voće, povrće, žitarice i riba, a menja se i način pripreme. Posni obroci, koji se obično spremaju na vodi ili vrlo malo ulja, lakši su za varenje, ali mnogima posle takve hrane nedostaje osećaj sitosti.

Zbog toga ljudi u postu često prave najveću grešku - povećavaju unos hleba i testenine, čime drastično podižu kalorijski unos i, umesto mršavljenja, završavaju sa viškom kilograma. Da bi se to izbeglo, obroci moraju biti redovni, umereni i raznovrsni. Unos velikih količina voća, povrća, integralnih žitarica i mahunarki donosi brojne koristi može se poboljšati kontrola šećera u krvi, smanjiti nivo masnoća i doprineti zdravlju srca. Organizam dobija i ono što mnogi priželjkuju: "odmor" sistema za varenje.

Mnogi ljudi se ugoje tokom posta jer jedu hleb i testeninu Foto: Marina Lopičić

Unosite biljne proteine, povrće

Ipak, stručnjaci naglašavaju da tokom posta postoji povećan rizik od nedostatka proteina i kalcijuma, jer u ishrani nema mesa ni mlečnih proizvoda. Zato se preporučuje veći unos biljnih proteina pasulja, sočiva, leblebija, tofua, orašastih plodova i semenki. Kalcijum se može obezbediti iz brokolija, kelja, badema, susama i biljnih mleka obogaćenih ovim mineralom.

Da bi se sačuvali i gvožde, cink i vitamin B12, potrebno je svakodnevno u jelovnik uvrstiti mahunarke, orašaste plodove, suncokret, lan, bundevine semenke, zeleno lisnato povrće i biljne napitke sa dodatim mineralima. Važno je ne zaboraviti ni zdrave masnoće maslinovo i laneno ulje, avokado, orahe i bademe.

Kako ističu stručnjaci Instituta za javno zdravlje Srbije, ljudi tokom posta često imaju nedoumice oko izbora namirnica i rasporeda obroka, ali i toga da li im zdravstveno stanje dozvoljava ovakav režim. Sve dileme mogu se rešiti u savetovalištima za ishranu.

Riba je jedna od glavnih namirnica tokom posta Foto: RINA

Ne oglašavajte na sva zvona da postite

Dr Radmila Šehić, spec. opšte medicine, kaže za Kurir da je post intimna stvar i da ljudi koji poste imaju iskustva kako se ponašati u tim danima.

- Ne treba objavljivati na sva zvona da neko posti. Post je veoma zdravo ponašanje i ne podrazumeva samo ograničeno konzumiranje hrane jer i kod posne hrane može doći do prejedanja i komplikacija. Post je umerena upotreba svega i suzdržavanje od ljutne, osvete, to je blagost i smiraj u duši i negovanje ljubavi prema sebi, prirodi i svima ostalima. Mnogi ljudi danas poste iz pomodarstva i sebe iscrpljuju neunošenjem hrane što je nebulozno je post nije gladovanje već umeren unos namirnica koje nisu teške, masne koje povećavaju nivo masti i škode organizmu. Post nije dijeta nego provera samog sebe , pogled u dušu i duh - kazala je doktorka Šehić.

Dr Radmila Šehić o ishrani tokom posta Foto: Printscreen Prva TV

Upozorava i da tokom posta ne sme doći do prejedanja.

- Ukoliko se osoba najede džema može da dobije hiperglikemiju, veće lučenje insulina, drhtavicu, preznojavanje, bledilo... Ako se pak pretera u bilo kojoj drugoj posnoj hrani, salatama, ribi opterećuje se želudac i žučna kesa. Post je prilika da se čovek očisti i osvetli.