Danski muzičar Frederik Kornelijus, koji već neko vreme živi u Budimpešti, posetio je Srbiju i po našoj prestonici se provozao javnim prevozom. Ono što ga je posebno oduševilo je što je javni prevoz u Beogradu - besplatan!

Vozio se najpre autobusom, koji mu je delovao starije, ali ga je upravo to, uz činjenicu da se vožnja nije naplaćivala, posebno zabavilo.

Frederik Kornelijus
Kornelijusa oduševilo to što je prevoz u Beogradu besplatan. Foto: Fejsbuk Printscreen/Frederik Cornelius

- Možda su autobusi malo stariji, ali je vožnja besplatna. Voleo bih kada bi tako bilo u Budimpešti ili Danskoj.

Potom je isprobao i tramvaj, koji ga je nostalgično podsetio na neka starija evropska rešenja, a iako je vožnja trajala duže nego što je očekivao, priznao je da mu se dopala autentičnost i jednostavnost sistema.

Kako je opisao, "metalna sedišta, stariji modeli vozila i osećaj opuštenosti" činili su da Beograd doživi kao grad koji bi jednog dana mogao da bude potpuno oslobođen automobila.

Ovo nije prvi put da je Kornelijus pohvalio saobraćaj u Srbiji. Nedavno je putovao novim brzim vozom na relaciji Subotica-Beograd, a utiske je takođe podelio sa svojim pratiocima.

soko.png
Od Beograda do Subotice je brzim vozom potrebno malo više od sat vremena. Foto: Nemanja Nikolić

U tekstu je naveo da ga je iznenadila brzina - vožnja je trajala tek nešto više od sat vremena - kao i moderan enterijer, čistoća i mirno kretanje voza.

Posebno ga je, kaže, oduševila usluga u vozu, jer nije očekivao posluženje. Konobar koji mu je doneo kafu i sendvič učinio je da putovanje dobije "retro, gotovo jugoslovenski šarm", što ga je, kako je priznao, potpuno raznežilo.

