Danski muzičar oduševljen Beogradom, a jedna stvar ga je posebno ostavila bez teksta: "Voleo bih kada bi ovako nešto bilo u Danskoj!"
Danski muzičar Frederik Kornelijus, koji već neko vreme živi u Budimpešti, posetio je Srbiju i po našoj prestonici se provozao javnim prevozom. Ono što ga je posebno oduševilo je što je javni prevoz u Beogradu - besplatan!
Vozio se najpre autobusom, koji mu je delovao starije, ali ga je upravo to, uz činjenicu da se vožnja nije naplaćivala, posebno zabavilo.
- Možda su autobusi malo stariji, ali je vožnja besplatna. Voleo bih kada bi tako bilo u Budimpešti ili Danskoj.
Potom je isprobao i tramvaj, koji ga je nostalgično podsetio na neka starija evropska rešenja, a iako je vožnja trajala duže nego što je očekivao, priznao je da mu se dopala autentičnost i jednostavnost sistema.
Kako je opisao, "metalna sedišta, stariji modeli vozila i osećaj opuštenosti" činili su da Beograd doživi kao grad koji bi jednog dana mogao da bude potpuno oslobođen automobila.
Ovo nije prvi put da je Kornelijus pohvalio saobraćaj u Srbiji. Nedavno je putovao novim brzim vozom na relaciji Subotica-Beograd, a utiske je takođe podelio sa svojim pratiocima.
U tekstu je naveo da ga je iznenadila brzina - vožnja je trajala tek nešto više od sat vremena - kao i moderan enterijer, čistoća i mirno kretanje voza.
Posebno ga je, kaže, oduševila usluga u vozu, jer nije očekivao posluženje. Konobar koji mu je doneo kafu i sendvič učinio je da putovanje dobije "retro, gotovo jugoslovenski šarm", što ga je, kako je priznao, potpuno raznežilo.