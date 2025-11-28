Slušaj vest

Danski muzičar Frederik Kornelijus, koji već neko vreme živi u Budimpešti, posetio je Srbiju i po našoj prestonici se provozao javnim prevozom. Ono što ga je posebno oduševilo je što je javni prevoz u Beogradu - besplatan!

Vozio se najpre autobusom, koji mu je delovao starije, ali ga je upravo to, uz činjenicu da se vožnja nije naplaćivala, posebno zabavilo.

Kornelijusa oduševilo to što je prevoz u Beogradu besplatan. Foto: Fejsbuk Printscreen/Frederik Cornelius

- Možda su autobusi malo stariji, ali je vožnja besplatna. Voleo bih kada bi tako bilo u Budimpešti ili Danskoj.

Potom je isprobao i tramvaj, koji ga je nostalgično podsetio na neka starija evropska rešenja, a iako je vožnja trajala duže nego što je očekivao, priznao je da mu se dopala autentičnost i jednostavnost sistema.

Kako je opisao, "metalna sedišta, stariji modeli vozila i osećaj opuštenosti" činili su da Beograd doživi kao grad koji bi jednog dana mogao da bude potpuno oslobođen automobila.

Ovo nije prvi put da je Kornelijus pohvalio saobraćaj u Srbiji. Nedavno je putovao novim brzim vozom na relaciji Subotica-Beograd, a utiske je takođe podelio sa svojim pratiocima.

Od Beograda do Subotice je brzim vozom potrebno malo više od sat vremena. Foto: Nemanja Nikolić

U tekstu je naveo da ga je iznenadila brzina - vožnja je trajala tek nešto više od sat vremena - kao i moderan enterijer, čistoća i mirno kretanje voza.