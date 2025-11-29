Slušaj vest

Mnogi se oslanjaju na usluge posrednika za naplatu štete nakon saobraćajnih nezgoda, ali iskustva pokazuju da nije svaki saradnik pouzdan.

Prava pažnja potrebna je prilikom poveravanja ličnih podataka i ovlašćenja. Nažalost, postoje slučajevi gde su klijenti ostali bez odgovarajuće podrške i finansijskih sredstava, jer pojedini posrednici zloupotrebe poverenje i zadrže novac za sebe. 

- Čovek koji se reklamira da naplaćuje odštetu posle udesa. Kad smo mu se javili sve je bilo ok. Došao je do nas uzeo sve podatke i ovlašćenje - navela je jedna Beograđanka.

.- Posle toga nas je zavlačio više od godinu dana, a pare koje je naplatio od osiguranja uzeo za sebe - dodala je.

