Mnogi se oslanjaju na usluge posrednika za naplatu štete nakon saobraćajnih nezgoda, ali iskustva pokazuju da nije svaki saradnik pouzdan.

Prava pažnja potrebna je prilikom poveravanja ličnih podataka i ovlašćenja. Nažalost, postoje slučajevi gde su klijenti ostali bez odgovarajuće podrške i finansijskih sredstava, jer pojedini posrednici zloupotrebe poverenje i zadrže novac za sebe.

- Čovek koji se reklamira da naplaćuje odštetu posle udesa. Kad smo mu se javili sve je bilo ok. Došao je do nas uzeo sve podatke i ovlašćenje - navela je jedna Beograđanka.

Čovek je novac uzeo za sebe Foto: Printscreen Instagram Serbialive Beograd

Njena poruka objavljena je na Instagram stranici "Serbia live Beograd".

.- Posle toga nas je zavlačio više od godinu dana, a pare koje je naplatio od osiguranja uzeo za sebe - dodala je.