Zavlačio ih je više od godinu dana
Društvo
Porodica iz Beograda nasela na prevaru: Pare koje je naplatio od osiguranja uzeo je za sebe!
Mnogi se oslanjaju na usluge posrednika za naplatu štete nakon saobraćajnih nezgoda, ali iskustva pokazuju da nije svaki saradnik pouzdan.
Prava pažnja potrebna je prilikom poveravanja ličnih podataka i ovlašćenja. Nažalost, postoje slučajevi gde su klijenti ostali bez odgovarajuće podrške i finansijskih sredstava, jer pojedini posrednici zloupotrebe poverenje i zadrže novac za sebe.
- Čovek koji se reklamira da naplaćuje odštetu posle udesa. Kad smo mu se javili sve je bilo ok. Došao je do nas uzeo sve podatke i ovlašćenje - navela je jedna Beograđanka.
Čovek je novac uzeo za sebe Foto: Printscreen Instagram Serbialive Beograd
Njena poruka objavljena je na Instagram stranici "Serbia live Beograd".
.- Posle toga nas je zavlačio više od godinu dana, a pare koje je naplatio od osiguranja uzeo za sebe - dodala je.
