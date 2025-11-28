Jedan od tih čuda vezuju se za priču o udovici. Naime, jedna udovica u Edesi imala je ćerku kojom se oženio jedan Got vojnik iz grčke vojske. Kako se ta žena plašila da da svoju ćerku u daleku zemlju, Got se zakle na grobu sveta tri mučenika, da nikakvo zlo neće devojci učiniti nego da će je uzeti za zakonitu ženu, pošto je kako je tvrdio, neoženjen. U stvari, bio je već u braku. A devojku koju je uzeo držao je kao robinju dok mu ne umre zakonita žena. Kada se to dogodi, on u dogovoru sa svojom rodbinom sa mrtvom ženom će da zakopa i živu robinju. Devojka u suzama molila svete mučenike da je spasu. I oni joj se javiše u grobu, uzeše je i trenutno preneše iz Gotske zemlje u Edesu, u svoju crkvu. Sutradan, kada su otvorili crkvu, našli su devojku kraj groba svetitelja, i tako su saznali o njenom čudesnom izbavljenju.