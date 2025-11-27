Slušaj vest

Iza glamura, lepih haljina i blistave scene, operske dive kriju priče o borbi, istrajnosti i ogromnoj strasti.

Koncert "Ladies Soprano - Belcanto Italiano", koji će biti održan 4. januara 2026. u 19 časova u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, donosi upravo takve priče - četiri vrhunske italijanske operske pevačice čije karijere inspirišu svojom snagom.

Publiku očekuje gala operski spektakl uz najlepše arije, ali iza tih savršenih trenutaka stoje godine odricanja i hrabrosti.

Na koncertu će nastupati Veronika Karduljo, Martina La Malfa, Karmen Lopez i Sara Tisba. Foto: PAOLAC

Veronika Karduljo, Martina La Malfa, Karmen Lopez i Sara Tisba nisu postale sopranistkinje preko noći.

Njihov put vodio je kroz neizvesnost, takmičenja, audicije, selidbe i borbu da se izbore za rad sa profesorkom Darijom Masijero - i samom međunarodnom operskom zvezdom koja se danas u potpunosti posvetila pedagogiji.

Svaka od ovih umetnica nosi svoju priču: prvu pobedu, prvi nastup, prvi put kada su pomislile da odustanu - i trenutak kada su shvatile da će ipak nastaviti. Njihova posvećenost inspiriše žene da veruju sebi, slušaju intuiciju i istraju čak i kada je najteže.

Upravo zato je ovaj koncert savršen izbor za sve koji traže emociju, inspiraciju i snagu ženskog glasa.

U prazničnom ozračju, Novi Sad će ugostiti LadiesSoprano, vokalni sastav koji u četvoroglasju izvodi najlepše operske arije, napolitanske pesme i legendarne filmske melodije. Poput Il Diva, ali u ženskom ruhu, donose zvuk koji je istovremeno snažan, emotivan i prefinjen.

Ovo je putovanje za dušu i glamurozan način da se uđe u Novu godinu. Jer, pored nege, sporta i stila, ono što najdublji utisak ostavlja jeste - naša duša.

A umetnost, posebno opera, upravo hrani dušu, pokreće je, ispunjava i donosi novu radost i nadu.

Uz najlepše operske arije, italijanske dive, orkestar Le Muse i maestra Andreu Albertinija, koncert Ladies Soprano ima sve elemente da postane pravi praznični spektakl.