Jedna od stvari koju niko nema jeste taj domaćinski pristup, koji se uči od malih nogu, neodvojiv je deo srpske tradicije, kulturnog identiteta i prenosi se kao amanet, s kolena na koleno.

U studiju Kurir televizije u emisiji "Puls Srbije" bio je upravo jedan takav, Dragiša Simić, zdravičar.

Simić je istakao da je sa svojim udruženjem uspeo da svrsta zdravicu u listu nacionalnih vrednosti naše zemlje.

Uvrstio sam zdravicu u kulturno nasleđe Srbije!

- Zdravice su ritual želja, bez zdravica nema ni veselja. Kada pričamo o zdravicama, ja sa svojim Udruženjem "čuvari srpske tradicije i običaja" uspeo sam da uvrstim zdravice u listu nacionalnih vrednosti Srbije kao nematerijalno kulturno nasleđe našeg naroda. Zadnjih 10 godina je to baš zaživelo, pa se na svakom slavlju, jubileju, slavama, svadbama, kaže po jedna zdravica - započeo je Simić.

Zbog ubrzanog napretka tehnologije, deluje kao da se anulira sve što je tradicionalnio. Ipak, Simić je izneo optimističan stav, pa je rekao da mediji, poput našeg, imaju sluha za čuvare tradicije i nasleđa koje je unikatno, pa je rekao da običaji čine jedan narod.

- Ako zaboravimo običaje, jedan narod prestaje da postoji. Nema ništa lepše nego kada kažete srpski domaćin. Srpski domaćin je hranio, branio i odbranio zemlju i naravno srpski domaćin je taj koji pruža zdravu i kvalitetnu hranu, proizvodi je, pa stvara i zdravu porodicu. Deca na selu su izrazito maštovita i bolje se razvija, čini mi se da je lepše živeti na selu, nego u gradu - smatra Simić.

