Ministarstvo prosvete je saopštilo da su 26. novembra doneta rešenja o oduzimanju dozvola za rad Univerziteta Megatrend i fakulteta u sastavu ovog univerziteta i to: Fakulteta za kulturu i medije, Fakulteta za poslovne studije, Fakulteta za umetnost i dizajn, Pravnog fakulteta i Geoekonomskog fakulteta.

Razlog za oduzimanje dozvole za rad Univerziteta Megatrend je činjenica da je proteklo godinu dana od konačnosti rešenja o odbijanju, odnosno odbacivanju zahteva za akreditaciju ovih visokoškolskih ustanova, jer nisu podnele zahtev za akreditaciju visokoškolske ustanove i studijskih programa najkasnije godinu dana pre isteka roka važeće akreditacije, a prethodno važeća akreditacija im je istekla.

U skladu sa Zakonom, ministar prosvete će na predlog Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje u roku od 30 dana od dana prestanka rada ustanove, doneti akt kojim se obezbeđuje završetak studija studentima ove visokoškolske ustanove, naveli su iz Ministarstva prosvete.

Troškove završetka studija za zatečene studente, u skladu sa uspostavljenim obligacionim odnosima između studenata i navedene visokoškolske ustanove, snosi visokoškolska ustanova kojoj je oduzeta dozvola za rad.

Visokoškolska ustanova, Univerzitet Megatrend, kojoj je oduzeta dozvola za rad može podneti zahtev za izdavanje nove dozvole za rad po isteku roka od godinu dana od dana dostavljanja rešenja o oduzimanju dozvole za rad, ističu iz Ministarstva.