Slušaj vest

Javno preduzeće "Putevi Srbije" saopštilo je danas da je na auto-putu E-70, u smeru ka Batrovcima, formirana kolona teretnih motornih vozila zbog zadržavanja vozila na graničnom prelazu Batrovci.

Na naplatnoj stanici Šid obustavljen je saobraćaj za teretna motorna vozila.

Preduzeće "Putevi Srbije" navelo je da će javnost biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja.

Kurir.rs/FoNet

Ne propustiteDruštvoAMSS objavio stanje na granicama tokom večeri: Kamioni na Batrovcima čekaju 5 sati, evo kakva je situacija na drugim prelazima
profimedia0855787883.jpg
DruštvoStanje na graničnim prelazima tokom večeri: AMSS objavio gde su najveća zadržavanja
profimedia0855787883.jpg
InfoBizInfluenser otkrio tajni prolaz između Srbije i Crne Gore: Sve snimio dok se kretao mračnom pećinom, iz nje izašao u drugu državu
Pećina Crna Gora Srbija
DruštvoGUŽVE NA GRANICAMA, AMSS OBJAVIO TRENUTNO STANJE: Kamioni na Batrovcima čekaju 6 sati, a evo kakva je situacija za putnička vozila
Policajac okrenut leđima stoji na graničnom prelazu