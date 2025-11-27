Slušaj vest

Snežna vejavica prisutna je na auto-putu Miloš Veliki kod Gornjeg Milanovca.

Podsetimo, Republički hidrometeorološki zavod Srbije najavio je da će do kraјa dana biti oblačno i hladno, u nižim predelima sa kišom i susnežicom, tokom večeri i noći i snegom.

Kako najavljuju, u brdsko-planinskim kraјevima padaće sneg uz stvaranje/povećanje visine snežnog pokrivača.

U oblasti Homolja tokom večeri i noći, kao i u drugim višim predelima na istoku i јugoistoku zemlje očekuјe se kiša koјa će se lediti na tlu.

U Beogradu oblačno i hladno, tokom večeri i noći ponovo sa susnežicom i snegom, u nižim delovima grada kratkotraјno i kišom.