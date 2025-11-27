Slušaj vest

Pripadnici Sektora za vanredne situacije MUP-a danas su izveli izuzetno zahtevnu i efektnu vežbu u tunelu Predejane, simulirajući saobraćajnu nezgodu i požar u specifičnim, tunelskim uslovima.

U okviru projekta "INTERREG IPA Bugarska-Srbija", naši timovi su pokazali kako izgleda profesionalizam kada je najteže.

Nakon simuliranog sudara i požara na vozilu, vatrogasci-spasioci su specijalnim alatima oslobodili zarobljene osobe i bezbedno ih evakuisali iz tunela.

Sektor za vanredne situacije MUP izveli efektivnu vežbu u tunelu Predejane

Istovremeno, njihove kolege su uz pomoć prvog specijalizovanog vatrogasnog vozila za intervencije u tunelima u Srbiji uspešno lokalizovali i ugasili požar.

Na platou ispred Uprave za vanredne situacije u Nišu prikazano je 12 novih vatrogasnih vozila i savremene opreme, vrednih 2,5 miliona evra, nabavljenih uz podršku Evropske unije. Sva vozila su registrovana i već raspoređena našim jedinicama na terenu.

Još jedna potvrda da su naši vatrogasci-spasioci spremni za najteže izazove — kad sekunde odlučuju, oni su prvi koji ulaze.