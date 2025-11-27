Slušaj vest

Pripadnici Sektora za vanredne situacije MUP-a danas su izveli izuzetno zahtevnu i efektnu vežbu u tunelu Predejane, simulirajući saobraćajnu nezgodu i požar u specifičnim, tunelskim uslovima.

U okviru projekta "INTERREG IPA Bugarska-Srbija", naši timovi su pokazali kako izgleda profesionalizam kada je najteže.

Nakon simuliranog sudara i požara na vozilu, vatrogasci-spasioci su specijalnim alatima oslobodili zarobljene osobe i bezbedno ih evakuisali iz tunela.

Sektor za vanredne situacije MUP izveli efektivnu vežbu u tunelu Predejane Foto: Printscreen Instagram/MUP Srbije

Istovremeno, njihove kolege su uz pomoć prvog specijalizovanog vatrogasnog vozila za intervencije u tunelima u Srbiji uspešno lokalizovali i ugasili požar.

Na platou ispred Uprave za vanredne situacije u Nišu prikazano je 12 novih vatrogasnih vozila i savremene opreme, vrednih 2,5 miliona evra, nabavljenih uz podršku Evropske unije. Sva vozila su registrovana i već raspoređena našim jedinicama na terenu.

Još jedna potvrda da su naši vatrogasci-spasioci spremni za najteže izazove — kad sekunde odlučuju, oni su prvi koji ulaze.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaMUP UVODI 2 NOVE ELEKTRONSKE USLUGE KOJE ĆE GRAĐANIMA MNOGO OLAKŠATI! Evo kako ćete ubuduće rešavati saobraćajne prekršaje
policija.jpg
HronikaOD POČETKA GODINE POGINULA 94 PEŠAKA, ČAK 19 STRADALO NA PEŠAČKIM PRELAZIMA! MUP objavio crnu statistiku i apel!
Saobraćajni policajac
DruštvoMUP UPOZORAVA, OGLASIO SE ZBOG NEVREMENA! Očekuju nas nagli pad temperature, ali i obilne padavine! Na ova 3 mesta sručiće se ogromna količina vode
nevreme ,kiša ,saobraćaj,auto ,most
PolitikaMUP SE OGLASIO O DEŠAVANJIMA U NOVOM SADU Evo šta se događa ispred zgrade Vlade: "Iz autobusa je curilo gorivo, policajci napadnuti"
1747854887637.jpg