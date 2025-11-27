Narodni poslanici Aleksandar Čotrić i Aleksandar Jugović pozvali su građane opština Negotin, Mionica i Sečanj, a posebno članove i simpatizere Srpskog pokreta obnove, da u nedelju, 30. novembra na lokalnim izborima u svojim mestima glasaju za izborne liste koje predvode predsednik Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka.

- Pobeda kandidata sa ove liste jedina je garancija da će Negotin, Mionica i Sečanj dobiti lokalnu samoupravu u službi građana i da će ova mesta nastaviti da se razvijaju, da se u njima otvaraju novi proizvodni pogoni, grade i održavaju putevi, škole, objekti zdravstvene zaštite, vodovodna i kanalizaciona mreža i da se podiže sveukupni kvalitet života svih meštana - istakli su Čotrić i Jugović: