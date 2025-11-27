Slušaj vest

Auto-moto savez Srbije (AMSS) je upozorio vozače da će sneg padati tokom noći što će otežati vožnju i smanjiti vidljivost.

AMSS je vozače upozorio i da u brdsko-planinske predele ne polaze bez zimske opreme za vozila, da imaju dovoljnu količinu goriva u rezervoaru i da koristite glavne puteve jer se oni najpre čiste od snega.

Po podnevnim podacima s graničnih prelaza, automobili ne čekaju, dok kamioni čekaju do osam sati da izađu iz Srbije.

Kamioni na prelazu Horgoš sa Mađarskom čekaju sat i po, a na Kelebij tri sata da napuste Srbiju.

Na prelazu Batrovci sa Hrvatskom kamioni čekaju osam sati, u Šidu četiri sata, a na prelazu Bezdan jedan sat da izađu iz Srbije.

Kamioni na prelazu Sremska Rača sa Bosnom i Hercegovimo čekaju jedan sat da napuste Srbiju.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, piše u saopštenju.